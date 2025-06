Corinthians encaminha rescisão de contrato com Igor Coronado

O capítulo de Igor Coronado no Corinthians chegou ao fim. Em reunião nesta sexta-feira (27), o meia de 33 anos acertou a rescisão contratual com o clube após pouco mais um ano de desempenho aquém das expectativas e crescentes críticas por conta do custo-benefício. A informação foi divulgada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo Lance!.

O desfecho aconteceu por meio de um acordo financeiro. O Corinthians acertou a renegociação da dívida com Coronado, que envolvia direitos de imagem, luvas e premiações, parcelando o valor em 18 vezes, com pagamentos iniciando após a rescisão do vínculo. Em contrapartida, o atleta renunciou aos salários restantes até o término do contrato, que originalmente teria validade até fevereiro de 2026.

Contratado com pompa no ano passado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Coronado nunca conseguiu se firmar como protagonista no time. Embora tenha começado 2025 disposto a virar referência técnica após uma pré-temporada completa, o desempenho não acompanhou a ambição. Em 22 jogos neste ano, marcou apenas três gols e perdeu espaço.

Ao longo da passagem pelo Parque São Jorge, foram 67 partidas com a camisa alvinegra, sete gols e cinco assistências — números discretos para quem chegou com status de solução. O alto salário, frequentemente citado nos bastidores, acabou tornando o meia alvo constante de críticas da torcida e de pressão interna.

Igor Coronado marcou sete gols pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Quem é Igor Coronado?

Apesar de nascido em Londrina (PR), Igor Coronado construiu toda a sua carreira fora do país. Revelado nas categorias de base do MK Dons, da Inglaterra, e do Zürich, da Suíça, o meia teve sua primeira experiência como profissional no modesto Floriana, de Malta.

Depois, passou por clubes como Trapani e Palermo, na Itália, além de se destacar no futebol do Oriente Médio por Sharjah, dos Emirados Árabes, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O Corinthians foi seu primeiro e único clube no Brasil.