O lateral-direito brasileiro David Pastor, atualmente no Farense, de Portugal, despertou o interesse do Corinthians. O clube alvinegro vê com bons olhos a contratação de um jogador para disputar posição com Matheuzinho. Com 25 anos, o atleta vive um impasse com sua atual equipe, o que poderia facilitar uma negociação.

Um intermediário que conhece dirigentes do Corinthians inclusive entrou em contato com estafe de David Pastor. O Farense foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Português. O contrato do brasileiro vai até 2027, mas o jogador declarou publicamente que não tem interesse em permanecer na equipe.

— Desde já deixo claro que não quero e não vou mais defender as cores do Farense. Não é por causa das pessoas apaixonadas, nem pelo povo que vive o futebol com tanta intensidade, mas sim por aqueles que pensam apenas em benefício próprio, que não enxergam o meu futuro além daqui e não reconhecem o meu crescimento, seja profissional ou pessoal.

Como todo jogador profissional, tenho metas, sonhos e objetivos. E quando não posso mais sonhar, quando me impedem de viver aquilo pelo que trabalhei, não há mais motivos para seguir defendendo o símbolo que carrego no peito — declarou o jogador em suas redes sociais.

Jogador defendeu o Farense na última temporada (Foto: Reprodução/Instagram/d.pastor0)

Interesse do Corinthians

O Timão busca reforços para qualificar o elenco, mas tem priorizado jogadores sem contrato ou disponíveis por empréstimo. A diretoria acompanha a situação de David Pastor e, caso ocorra uma rescisão ou o Farense manifeste interesse em liberar o jogador para aliviar a folha salarial, o Corinthians deve se movimentar no mercado.

A equipe do atleta trabalha para resolver o impasse com o clube português e vê com bons olhos a possibilidade de defender o Corinthians. A janela de transferências estará aberta entre 10 de julho e 2 de setembro.

Quem é David Pastor?

Revelado pelo Londrina, o jogador defendeu a Ferroviária em 17 partidas antes de se transferir ao futebol português. Na Europa, passou pelo Leixões, Portimonense, e desde agosto de 2024 veste as cores do Farense.

Com características ofensivas, o jogador também pode atuar no meio. Na última temporada, atuou em 31 jogos do Campeonato Português, deu duas assistências e não marcou nenhuma vez. O clube foi rebaixado após ficar na 17ª posição.