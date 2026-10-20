O Corinthians definiu momentaneamente a estrutura do departamento de futebol após a saída de Marcelo Paz, que ocupava o cargo de executivo de futebol. A princípio, o clube não pretende realizar novas mudanças entre os profissionais que já integram o setor.

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Com isso, Julio Cesar, atual gerente de futebol, assumirá as funções que vinham sendo desempenhadas por Marcelo Paz. Apesar do aumento das responsabilidades, ainda não há definição sobre uma possível mudança de cargo do profissional.

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Thiago Ayres, que chegou ao Corinthians como braço direito de Marcelo Paz, permanecerá no clube mesmo após a saída do executivo. O profissional seguirá exercendo a função de coordenador administrativo do departamento de futebol.

Os demais integrantes da estrutura também terão suas funções mantidas. Júlio Manso e Pedro Alexandre continuarão atuando como supervisores, enquanto o Corinthians avalia os próximos passos para a reorganização definitiva do departamento.

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O Lance! apurou que a contratação de um novo executivo de futebol não está totalmente descartada. No entanto, o momento político do Corinthians, especialmente pela proximidade das eleições no clube, dificulta a realização de novas mudanças na estrutura do departamento.

Carreira de Júlio César

Campeão da Copa do Brasil (2009), do Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), da Libertadores (2012) e do Mundial de Clubes (2012) em 138 jogos como goleiro do Timão, Julio Cesar ocupava o cargo de coordenador técnico no Red Bull Bragantino antes da chegada ao Corinthians, e segue em processo de formação na CBF Academy.

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Após encerrar a carreira pelo Bragantino, o ex-goleiro se especializou na área administrativa, com formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy, aperfeiçoamento em Gestão Esportiva pela FGV e curso de Gestão de Futebol pela Conmebol.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Saída de Marcelo Paz

O Corinthians anunciou, na noite desta terça-feira (20), a saída de Marcelo Paz do cargo de executivo de futebol. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, em meio à crise esportiva e ao desgaste do dirigente nos bastidores.

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Um dos principais pontos de desgaste foi a permanência de Fernando Diniz durante os 15 dias da Data Fifa. Marcelo Paz defendeu a continuidade do treinador ao escutar um pedido dos jogadores, mas a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em 7 de outubro, culminou na demissão do técnico e o tempo de preparação da equipe "perdido".

O executivo também foi questionado pela condução da renovação contratual de Memphis Depay. As negociações ficaram sob responsabilidade de Osmar Stabile, enquanto parte da torcida criticou a falta de participação e de firmeza de Marcelo Paz no processo.

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Recentemente, representantes das torcidas organizadas se reuniram com Osmar Stabile, no Parque São Jorge, para cobrar mudanças no futebol. Entre as exigências estavam a saída de Marcelo Paz e o afastamento de Memphis Depay do elenco principal.