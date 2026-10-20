Braço direito de Marcelo Paz vai seguir no Corinthians após saída do executivo

O Corinthians definiu que Thiago Ayres, homem de confiança de Marcelo Paz, permanecerá no clube mesmo após a saída do executivo de futebol. O profissional ocupa o cargo de coordenador administrativo e chegou ao Timão junto com o dirigente, após passagem pelo Fortaleza.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Thiago Ayres foi contratado durante a gestão de Marcelo Paz para atuar diretamente na estrutura administrativa do futebol. Apesar da saída do dirigente, o Corinthians decidiu manter o profissional em seu quadro de funcionários, sem alterações em suas atribuições.

continua após a publicidade

A principal mudança na estrutura será a ampliação das responsabilidades de Julio Cesar, atual gerente de futebol, que assumirá momentaneamente as funções desempenhadas por Marcelo Paz. Ainda não há definição sobre uma possível mudança de cargo ou contratação de um novo executivo.

Os demais integrantes do departamento também permanecerão em suas funções. Júlio Manso e Pedro Alexandre continuarão atuando como supervisores, enquanto a diretoria avalia os próximos passos para a organização definitiva do setor.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a contratação de um novo executivo de futebol não está totalmente descartada. No entanto, o momento político do Corinthians, especialmente pela proximidade das eleições no clube, dificulta a realização de novas mudanças na estrutura do departamento.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Saída de Marcelo Paz

O Corinthians anunciou, na noite desta terça-feira (20), a saída de Marcelo Paz do cargo de executivo de futebol. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Osmar Stabile, em meio à crise esportiva e ao desgaste do dirigente nos bastidores.

continua após a publicidade

Um dos principais pontos de desgaste foi a permanência de Fernando Diniz durante os 15 dias da Data Fifa. Marcelo Paz defendeu a continuidade do treinador ao escutar um pedido dos jogadores, mas a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em 7 de outubro, culminou na demissão do técnico e o tempo de preparação da equipe "perdido".

O executivo também foi questionado pela condução da renovação contratual de Memphis Depay. As negociações ficaram sob responsabilidade de Osmar Stabile, enquanto parte da torcida criticou a falta de participação e de firmeza de Marcelo Paz no processo.

continua após a publicidade

Recentemente, representantes das torcidas organizadas se reuniram com Osmar Stabile, no Parque São Jorge, para cobrar mudanças no futebol. Entre as exigências estavam a saída de Marcelo Paz e o afastamento de Memphis Depay do elenco principal.