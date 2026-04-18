Como o Corinthians 'perdeu' destaque do Paulistão que hoje está em alta Vitória
Jogador chegou ao clube baiano após tratativas não avançarem com o Timão e vive bom momento na temporada
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O Corinthians enfrenta o Vitória neste sábado (18), no Barradão, às 20h, em partida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre o Timão e um alvo recente do clube na última janela de transferências.
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Em março, em busca de reforços, o Corinthians abriu negociações com o atacante Renê, à época na Portuguesa. A proposta era de empréstimo gratuito, que acabou recusada pela diretoria da Lusa.
A ideia do Corinthians era que Renê se valorizasse atuando na Série A do Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação. A oferta, no entanto, não foi aceita.
Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.
Do outro lado, para contar com o atleta, o Vitória desembolsou R$ 700 mil. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada para defender o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro.
Renê em alta no Vitória
Desde que chegou ao Vitória, Renê disputou cinco jogos, sendo dois como titular. O atacante costuma ser opção do técnico Jair Ventura, que o elogia pela dinâmica em campo e pela força física.
Ao todo, foram três gols marcados em cinco partidas, com média de um gol a cada 96 minutos. O jogador registra 54% de pontaria, além de três das três chances claras de gol desperdiçadas, cinco faltas sofridas e nota 7.04 no Sofascore.
— É sempre bom marcar com a camisa do Vitoria, um time que me deu oportunidade na carreira [...] Grato a Deus por esse momento, creio que é fruto de muito trabalho, estou preparado. Como você disse, o Corinthians é uma equipe que me queria, mas estou preparado e vou treinar bastante para poder fazer gol — disse Renê em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).
Carreira de Renê
Aos 22 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.
Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube, com quem ainda tem vínculo.
Números na carreira
Renê pela Portuguesa:
- 11 jogos (10 titular)
- 7 gols
- 1 assistência
- 110 minutos para participar de gol
- 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 30% conversão de grandes chances
- 3.6 duelos ganhos por jogo
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.76
Pelo São José:
- 78 jogos (61 titular)
- 21 gols
- 1 assistência
- 242 minutos para participar de gol
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Pelo Grêmio Pague Menos:
- 7 jogos (1 titular)
- 215 minutos jogados
Renê no Vitória
- 5 jogos (2 titular)
- 3 gols
- 96 minutos para marcar um gol
- 54% de pontaria
- 3/3 chances claras de gol perdidas
- 5 faltas sofridas
- Nota Sofascore 7.04
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