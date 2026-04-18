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Como o Corinthians 'perdeu' destaque do Paulistão que hoje está em alta Vitória

Jogador chegou ao clube baiano após tratativas não avançarem com o Timão e vive bom momento na temporada

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/04/2026
07:00
Renê vive momento de destaque no Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)
imagem cameraRenê vive momento de destaque no Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)
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O Corinthians enfrenta o Vitória neste sábado (18), no Barradão, às 20h, em partida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre o Timão e um alvo recente do clube na última janela de transferências.

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Em março, em busca de reforços, o Corinthians abriu negociações com o atacante Renê, à época na Portuguesa. A proposta era de empréstimo gratuito, que acabou recusada pela diretoria da Lusa.

A ideia do Corinthians era que Renê se valorizasse atuando na Série A do Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação. A oferta, no entanto, não foi aceita.

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Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube. 

Do outro lado, para contar com o atleta, o Vitória desembolsou R$ 700 mil. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada para defender o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro.

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Renê era alto do Corinthians, mas acertou com o Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)
Renê era alto do Corinthians, mas acertou com o Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)

Renê em alta no Vitória

Desde que chegou ao Vitória, Renê disputou cinco jogos, sendo dois como titular. O atacante costuma ser opção do técnico Jair Ventura, que o elogia pela dinâmica em campo e pela força física.

Ao todo, foram três gols marcados em cinco partidas, com média de um gol a cada 96 minutos. O jogador registra 54% de pontaria, além de três das três chances claras de gol desperdiçadas, cinco faltas sofridas e nota 7.04 no Sofascore.

— É sempre bom marcar com a camisa do Vitoria, um time que me deu oportunidade na carreira [...] Grato a Deus por esse momento, creio que é fruto de muito trabalho, estou preparado. Como você disse, o Corinthians é uma equipe que me queria, mas estou preparado e vou treinar bastante para poder fazer gol — disse Renê em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).

Carreira de Renê

Aos 22 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.

Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube, com quem ainda tem vínculo.

Números na carreira

Renê pela Portuguesa:

  1. 11 jogos (10 titular)
  2. 7 gols
  3. 1 assistência
  4. 110 minutos para participar de gol
  5. 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
  6. 1.1 passes decisivos por jogo
  7. 30% conversão de grandes chances
  8. 3.6 duelos ganhos por jogo
  9. 1.4 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

  1. 78 jogos (61 titular)
  2. 21 gols
  3. 1 assistência
  4. 242 minutos para participar de gol

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Pelo Grêmio Pague Menos:

  • 7 jogos (1 titular)
  • 215 minutos jogados

Renê no Vitória

  1. 5 jogos (2 titular)
  2. 3 gols
  3. 96 minutos para marcar um gol
  4. 54% de pontaria
  5. 3/3 chances claras de gol perdidas
  6. 5 faltas sofridas
  7. Nota Sofascore 7.04

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