Corinthians chega a acordo com João Ricardo, mas contratação depende de exames

O Corinthians está próximo de acertar a contratação de João Ricardo, atualmente no Fortaleza. A negociação está em estágio avançado, com um pré-acordo condicionado à aprovação clínica do atleta, que passará por exames no final de fevereiro. A contratação seria realizada por empréstimo.

O jogador, que se recupera de uma cirurgia no ombro direito realizada em outubro, esteve lesionado nos últimos meses. Caso seja aprovado nos exames médicos, João Ricardo se junta ao Timão para a sequência da temporada.

A negociação foi conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxerga na contratação uma oportunidade de reforçar um setor.

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

Experiente, o jogador de 37 anos começou nas categorias de base do Concórdia-SC. Nos últimos anos, somou dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e tem passagem por outros clubes nacionais, como América Mineiro, Chapecoense, Paraná e Paysandu.

Pelo Fortaleza, o veterano levantou as taças de Campeão Cearense e da Copa do Nordeste, além de mais de 150 jogos.

A informação do acordo do Corinthians com João Ricardo foi divulgado inicialmente pelo "O Povo" e confirmado pelo Lance!.

João Ricardo também passou pelo Ceará (Willian Hoots/Ceará SC)

Reforços encaminhados no Corinthians

O primeiro reforço é o zagueiro Gabriel Paulista. O defensor acertou detalhes com o clube, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas e deve assinar contrato por duas temporadas. O jogador foi anunciado neste domingo (11).

Outro nome acertado é o meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, que chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (16).

Por fim, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos. Ele já está no Brasil.

Os nomes representam o modelo que o Corinthians vem adotando neste momento no mercado: livres no mercado ou empréstimo.