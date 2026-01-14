Com o calendário apertado no início da temporada, o Corinthians deve adotar a estratégia de rodar o elenco nas primeiras competições do ano. A confirmação partiu do próprio técnico Dorival Júnior, que reconheceu a necessidade de administrar o grupo diante da sequência intensa de partidas e do curto período de preparação antes do início oficial dos jogos.

continua após a publicidade

Segundo Dorival, o clube teve pouco tempo de férias, em razão da participação na final da Copa do Brasil, disputada no dia 21 de dezembro. Assim como o Vasco, que também chegou à decisão, o Corinthians acabou tendo um intervalo menor de descanso e recuperação antes da reapresentação para a pré-temporada, o que influencia diretamente no planejamento físico e técnico da equipe.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outro fator que pesa na decisão da comissão técnica é a disputa da final da Supercopa Rei, marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. A presença em mais uma decisão logo no começo do ano aumenta ainda mais a carga de jogos e exige cuidado especial para evitar desgaste excessivo e lesões no elenco.

continua após a publicidade

Além disso, o Corinthians terá compromissos importantes fora da Neo Química Arena, como os duelos contra Red Bull Bragantino, Santos, Velo Clube e Bahia, todos exigindo viagens e logística diferenciada. Esse conjunto de fatores reforça a tendência de rodar o elenco nas rodadas iniciais.

— Não temos outro caminho. Jogaremos quinta, depois temos um clássico. Os jogadores estão voltando de pouco tempo de férias, não podemos jogar em sequência. A partir de amanhã, vamos ter uma avaliação mais segura dos atletas e a percepção do que teremos no jogo de quinta — disse Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Reforços no Corinthians

Em paralelo ao planejamento de rodar o elenco, o Corinthians também deve ganhar reforços importantes para ajudar Dorival Júnior a mesclar o grupo ao longo da sequência de jogos. Um deles é Gabriel Paulista, apresentado oficialmente pelo clube, que se colocou à disposição da comissão técnica e afirmou estar pronto para atuar quando for acionado pelo treinador.

Gabriel Paulista foi apresentado pelo Corinthians recentemente (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Outros dois nomes correm contra o tempo para ficarem à disposição do comandante. O meio-campista Matheus Pereira, que chegou do Fortaleza por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, pode ficar à disposição em breve.

Além do meia, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos.

Entre os chamados reforços caseiros, o atacante Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira (9). O camisa nove esteve na Itália para resolver questões burocráticas e acabou perdendo a reapresentação do elenco. De volta ao CT, treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, ampliando as opções ofensivas de Dorival Júnior.

Veja abaixo a tabela de jogos do Corinthians