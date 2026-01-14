Corinthians: Dorival deve rodar elenco em meio à maratona de jogos em janeiro
Comissão técnica avalia gestão física do elenco
- Matéria
- Mais Notícias
Com o calendário apertado no início da temporada, o Corinthians deve adotar a estratégia de rodar o elenco nas primeiras competições do ano. A confirmação partiu do próprio técnico Dorival Júnior, que reconheceu a necessidade de administrar o grupo diante da sequência intensa de partidas e do curto período de preparação antes do início oficial dos jogos.
Sem Hugo Souza, Dorival comanda trabalho técnico no Corinthians
Corinthians
Comissão de Dorival Jr acompanha eliminação do Corinthians na Copinha
Corinthians
Corinthians confirma renovação de contrato de patrocínio até o fim de 2026
Corinthians
Segundo Dorival, o clube teve pouco tempo de férias, em razão da participação na final da Copa do Brasil, disputada no dia 21 de dezembro. Assim como o Vasco, que também chegou à decisão, o Corinthians acabou tendo um intervalo menor de descanso e recuperação antes da reapresentação para a pré-temporada, o que influencia diretamente no planejamento físico e técnico da equipe.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Outro fator que pesa na decisão da comissão técnica é a disputa da final da Supercopa Rei, marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. A presença em mais uma decisão logo no começo do ano aumenta ainda mais a carga de jogos e exige cuidado especial para evitar desgaste excessivo e lesões no elenco.
Além disso, o Corinthians terá compromissos importantes fora da Neo Química Arena, como os duelos contra Red Bull Bragantino, Santos, Velo Clube e Bahia, todos exigindo viagens e logística diferenciada. Esse conjunto de fatores reforça a tendência de rodar o elenco nas rodadas iniciais.
— Não temos outro caminho. Jogaremos quinta, depois temos um clássico. Os jogadores estão voltando de pouco tempo de férias, não podemos jogar em sequência. A partir de amanhã, vamos ter uma avaliação mais segura dos atletas e a percepção do que teremos no jogo de quinta — disse Dorival Júnior.
Reforços no Corinthians
Em paralelo ao planejamento de rodar o elenco, o Corinthians também deve ganhar reforços importantes para ajudar Dorival Júnior a mesclar o grupo ao longo da sequência de jogos. Um deles é Gabriel Paulista, apresentado oficialmente pelo clube, que se colocou à disposição da comissão técnica e afirmou estar pronto para atuar quando for acionado pelo treinador.
Outros dois nomes correm contra o tempo para ficarem à disposição do comandante. O meio-campista Matheus Pereira, que chegou do Fortaleza por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, pode ficar à disposição em breve.
Além do meia, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos.
Entre os chamados reforços caseiros, o atacante Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira (9). O camisa nove esteve na Itália para resolver questões burocráticas e acabou perdendo a reapresentação do elenco. De volta ao CT, treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, ampliando as opções ofensivas de Dorival Júnior.
Veja abaixo a tabela de jogos do Corinthians
- 1ª Rodada Paulistão: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 2ª Rodada Paulistão: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 3ª Rodada Paulistão: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 4ª Rodada Paulistão: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max
- 5ª Rodada Paulistão: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max
- 1ª Rodada Brasileirão: Bahia x Corinthians - 28/01, horário não confirmado - Fonte Nova
- Supercopa Rei: Corinthians x Flamengo 01/02, às 16h - Mané Garrincha
- 6ª Rodada Paulistão: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 7ª Rodada Paulistão: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
- 8ª Rodada Paulistão: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias