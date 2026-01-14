menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Dorival deve rodar elenco em meio à maratona de jogos em janeiro

Comissão técnica avalia gestão física do elenco

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
07:00
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o calendário apertado no início da temporada, o Corinthians deve adotar a estratégia de rodar o elenco nas primeiras competições do ano. A confirmação partiu do próprio técnico Dorival Júnior, que reconheceu a necessidade de administrar o grupo diante da sequência intensa de partidas e do curto período de preparação antes do início oficial dos jogos.

continua após a publicidade

Segundo Dorival, o clube teve pouco tempo de férias, em razão da participação na final da Copa do Brasil, disputada no dia 21 de dezembro. Assim como o Vasco, que também chegou à decisão, o Corinthians acabou tendo um intervalo menor de descanso e recuperação antes da reapresentação para a pré-temporada, o que influencia diretamente no planejamento físico e técnico da equipe.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outro fator que pesa na decisão da comissão técnica é a disputa da final da Supercopa Rei, marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. A presença em mais uma decisão logo no começo do ano aumenta ainda mais a carga de jogos e exige cuidado especial para evitar desgaste excessivo e lesões no elenco.

continua após a publicidade

Além disso, o Corinthians terá compromissos importantes fora da Neo Química Arena, como os duelos contra Red Bull Bragantino, Santos, Velo Clube e Bahia, todos exigindo viagens e logística diferenciada. Esse conjunto de fatores reforça a tendência de rodar o elenco nas rodadas iniciais.

— Não temos outro caminho. Jogaremos quinta, depois temos um clássico. Os jogadores estão voltando de pouco tempo de férias, não podemos jogar em sequência. A partir de amanhã, vamos ter uma avaliação mais segura dos atletas e a percepção do que teremos no jogo de quinta — disse Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Reforços no Corinthians

Em paralelo ao planejamento de rodar o elenco, o Corinthians também deve ganhar reforços importantes para ajudar Dorival Júnior a mesclar o grupo ao longo da sequência de jogos. Um deles é Gabriel Paulista, apresentado oficialmente pelo clube, que se colocou à disposição da comissão técnica e afirmou estar pronto para atuar quando for acionado pelo treinador.

Gabriel Paulista foi apresentado pelo Corinthians recentemente (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)
Gabriel Paulista foi apresentado pelo Corinthians recentemente (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Outros dois nomes correm contra o tempo para ficarem à disposição do comandante. O meio-campista Matheus Pereira, que chegou do Fortaleza por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, pode ficar à disposição em breve.

Além do meia, o Corinthians avançou na contratação do lateral-esquerdo Pedro Milans, ex-Peñarol. Livre no mercado após rescindir com o clube uruguaio, o jogador deve assinar contrato de três anos com o Timão nos próximos dias, restando apenas exames médicos e detalhes burocráticos.

Entre os chamados reforços caseiros, o atacante Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira (9). O camisa nove esteve na Itália para resolver questões burocráticas e acabou perdendo a reapresentação do elenco. De volta ao CT, treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, ampliando as opções ofensivas de Dorival Júnior.

Veja abaixo a tabela de jogos do Corinthians

  • 1ª Rodada Paulistão: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 2ª Rodada Paulistão: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 3ª Rodada Paulistão: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 4ª Rodada Paulistão: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 5ª Rodada Paulistão: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 1ª Rodada Brasileirão: Bahia x Corinthians - 28/01, horário não confirmado - Fonte Nova
  • Supercopa Rei: Corinthians x Flamengo 01/02, às 16h - Mané Garrincha
  • 6ª Rodada Paulistão: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 7ª Rodada Paulistão: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
  • 8ª Rodada Paulistão: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias