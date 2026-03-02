O que falta para Jesse Lingard ser anunciado como novo reforço do Corinthians

O meia-atacante Jesse Lingard, de 33 anos, desembarcou no Brasil na manhã de domingo (1°) no aeroporto internacional de Guarulhos para se apresentar ao Corinthians. O jogador já possui um pré-contrato acertado com o clube, que prepara o anúncio oficial com ações que foram produzidas na Neo Química Arena nesta segunda-feira (2).

continua após a publicidade

➡️ Com Yuri Alberto lesionado, Corinthians tem queda de rendimento; veja números

Agora falta pouco. Segundo imagem divulgada pela TV Gazeta, a ideia do Corinthians é exibir no telão interno do estádio a foto do jogador com o uniforme do clube, com a mensagem "Welcome to the favela" (Bem-vindo à favela), além de um vídeo.

Além disso, o jogador deve vestir a camisa de número 77, que se tornou um ano inesquecível com a conquista do Paulista daquele ano, encerrando um jejum de mais de duas décadas do Corinthians.

continua após a publicidade

Lingard passou por exames médicos nesta segunda-feira para assinar contrato até o fim desta temporada. Haverá uma cláusula de renovação automática, até o fim de 2027, em caso de cumprimento de metas de desempenho pré-estabelecidas em contrato entre as partes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os planos do Corinthians para Lingard

O Lance! apurou que o Timão vê a chegada do atleta como uma aposta, assim como toda contratação é. A diretoria, porém, enxerga a possibilidade de o jogador, que já demonstrou qualidade em outros momentos, cair nas graças da torcida, além de gerar retorno de marketing e, claro, esportivo, a exemplo do que ocorreu com Memphis Depay.

continua após a publicidade

O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.

No FC Seoul, inclusive, foi capitão e construiu rápida identificação com o clube. Em sua despedida, quando encerrou a passagem pela equipe, foi homenageado, recebeu aplausos dos torcedores e flores da diretoria.

Mesmo em temporadas consideradas "ruins", quando não apresentou o futebol esperado, o jogador manteve números relevantes, como na passagem pelo Brighton, com 17 jogos, quatro gols e três assistências.

(Foto: Reprodução/Instagram)

+ Aposte nos jogos do Corinthians no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.