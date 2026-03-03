Corinthians tenta esvaziar departamento médico durante período sem jogos

O Corinthians ainda tem oito dias sem jogos oficiais até voltar a disputar uma partida do Campeonato Brasileiro. Com a eliminação na semifinal do Paulistão, os comandados de Dorival Jr. agora terão um período de descanso maior, mas também com treinamentos visando a sequência da temporada que ainda contará com Copa do Brasil e Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Com Yuri Alberto lesionado, Corinthians tem queda de rendimento; veja números

O tempo será aliado do Timão, que tem um departamento médico cheio e quer aproveitar para recuperar ao menos uma parte dos atletas lesionados. Atualmente, estão fora de combate Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito).

A principal baixa ficou por conta de Yuri Alberto. Com a ausência do camisa 9, o time teve uma queda de rendimento que, inclusive, culminou na eliminação do Corinthians na semifinal do Paulistão. O atacante se lesionou no último dia 15 e ficará fora dos gramados por até seis semanas.

continua após a publicidade

No entanto, com a eliminação do Alvinegro na semifinal do Campeonato Paulista, Dorival Jr. terá cerca de dez dias para trabalhar, descansar e testar seu elenco até o próximo desafio, no dia 11, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto está lesionado (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

+ Aposte nos jogos do Corinthians no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.