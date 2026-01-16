Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei terá show de vencedor do Grammy

Somente um vencedor do Grammy, maior premiação mundial da música, pode fazer uma apresentação a altura de um Flamengo x Corinthians, pela Supercopa Rei 2026, que acontecerá no dia 1º de fevereiro em Brasília. O cantor pernambucano João Gomes foi o escolhido para tal honraria.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians sofre gol incomum no Paulistão e enlouquece torcedores

João Gomes, que se tornou um dos nomes populares da música brasileira, abrirá as festividades do confronto que opõe o Flamengo, campeão brasileiro, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esta será a quarta vez que o estádio da capital federal recebe a competição.

- Cantar antes de uma final (Flamengo x Corinthians) desse tamanho é uma emoção diferente. Futebol e música mexem com o sentimento do povo, e estar ali, abrindo um jogo tão importante, é uma responsabilidade enorme e uma alegria que não dá para explicar. Espero que seja um momento especial para todo mundo que estiver no estádio e também para quem vai assistir de casa - celebra João Gomes.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O cantor e compositor, revelado em 2021, ganhou notoriedade nacional por seu estilo que combina elementos da tradição nordestina com linguagem pop contemporânea. Sua voz característica conquistou fãs em todo o Brasil.

João Gomes fará apresentação musical antes de Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei (Foto: Reprodução)

Após a apresentação musical, Flamengo e Corinthians entrarão em campo para disputar o primeiro título da temporada 2026 do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

▶️ Lance a Lance discute Paquetá no Fla, crise no São Paulo e o destino de Rayan, do Vasco

Mais sobre Flamengo x Corinthians na final da Supercopa Rei

A partida acontece no domingo, dia 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo da TV Globo, sportv, Ge TV e Premiere.

O público será dividido com carga igualitária: a torcida rubro-negra ocupará os setores Norte e Leste, enquanto a Fiel assistirá ao duelo dos setores Sul e Oeste.

Retomada pela CBF em 2020, a Supercopa já teve como vencedores Flamengo (2020, 2021 e 2025), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024). Antes disso, o torneio havia sido realizado apenas em 1990, com título do Grêmio, e 1991, quando o Corinthians foi campeão.

Desde 2020, o Flamengo só não participou de uma edição da Supercopa, enquanto o Corinthians faz sua estreia na nova versão do torneio.