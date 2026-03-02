menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians empresta atacante Ellen ao Botafogo até o fim de 2026

Jogadora segue nas Gloriosas até o fim da temporada de 2026

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/03/2026
19:40
Ellen é apresentada ao Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/ BFR)
Ellen é apresentada ao Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/ BFR)
Corinthians oficializou nesta segunda-feira (2) o empréstimo da atacante Ellen ao Botafogo. A jogadora de 22 anos, formada nas categorias de base das Brabas, defenderá a equipe carioca até o fim da temporada de 2026.

Primeira atleta oriunda da base a estrear no time principal do Timão, Ellen fez sua estreia em 2022. Desde então, disputou 12 partidas e marcou três gols com a camisa alvinegra. Em busca de mais minutos e sequência na carreira, a atacante vê a transferência como uma oportunidade de crescimento profissional.

— Muito feliz com esse novo desafio! O Botafogo me recebeu de braços abertos e sou muito grata por todo carinho desde o primeiro momento. Chego motivada, focada e pronta para construir uma linda história pelas Gloriosas. Vamos juntos! — declarou a jogadora.

Ellen é apresentada ao Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/ BFR)
Atacante Ellen, ex-Corinthians, reforça o Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/ BFR)

Próximos desafios do Botafogo

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na sexta-feira (13), às 19h, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. As Gloriosas estão na décima colocação, com três pontos, e vêm de derrota para a Ferroviária por 2 a 1, fora de casa.

