Corinthians

Mudança de posição e parceria no São Paulo explicam busca do Corinthians por Alisson

Timão busca a contratação do meia

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/01/2026
17:28
Alisson
Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.

Os dois trabalharam juntos no São Paulo. Em 2023, o atleta foi um dos pilares da equipe que conquistou a Copa do Brasil. Dorival Júnior foi o responsável por deslocar Alisson da ponta para o meio-campo, posição na qual se firmou no Tricolor Paulista.

No primeiro contato, o Timão procurou o atleta, mas o São Paulo pediu Raniele em troca, proposta prontamente negada pelo Corinthians. O clube alvinegro aceita envolver outros jogadores, mas entende que o volante é titular da equipe.

As diretorias seguem em conversas. José Martínez está sendo avaliado pela comissão técnica do São Paulo. O Corinthians considera o atleta importante para o elenco, mas ainda não descarta uma possível saída.

Alisson foi poupado da vitória do São Paulo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), pelo Paulistão. Após a partida, Crespo admitiu que há uma chance do jogador ser negociado nesta janela de transferências.

- O mercado está em constante evolução. A primeira coisa, para fazer esse tipo de coisa temos que esperar o que não podemos controlar, que é a política fora. Sim, talvez Alisson, como outros, tem possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas neste momento estamos esperando o que acontece fora de campo - disse o treinador durante entrevista coletiva.

Alisson São Paulo Corinthians
Meia perdeu espaço após a chegada de Crespo como treinador do Tricolor (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Alisson sob o comando de Dorival Júnior no São Paulo:

  1. 49 jogos (39 titular)
  2. 1 gol
  3. 6 assistências
  4. 42 finalizações (9 no gol)
  5. 43 passes decisivos
  6. 89% acerto no passe (!)
  7. 71% acerto no passe longo (!)
  8. 191 duelos ganhos (!)
  9. 70 desarmes
  10. Nota Sofascore 6.91

