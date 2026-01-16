Mudança de posição e parceria no São Paulo explicam busca do Corinthians por Alisson
Timão busca a contratação do meia
- Matéria
- Mais Notícias
Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.
Palmeiras e Corinthians decidem Supercopa Feminina em jogo único na Arena Barueri
Futebol Feminino
Zagueira Thaís Regina, do Corinthians, sofre lesão no tornozelo
Futebol Feminino
Maratona de Série A vira problema para o Corinthians; veja a sequência
Corinthians
Os dois trabalharam juntos no São Paulo. Em 2023, o atleta foi um dos pilares da equipe que conquistou a Copa do Brasil. Dorival Júnior foi o responsável por deslocar Alisson da ponta para o meio-campo, posição na qual se firmou no Tricolor Paulista.
No primeiro contato, o Timão procurou o atleta, mas o São Paulo pediu Raniele em troca, proposta prontamente negada pelo Corinthians. O clube alvinegro aceita envolver outros jogadores, mas entende que o volante é titular da equipe.
As diretorias seguem em conversas. José Martínez está sendo avaliado pela comissão técnica do São Paulo. O Corinthians considera o atleta importante para o elenco, mas ainda não descarta uma possível saída.
Alisson foi poupado da vitória do São Paulo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), pelo Paulistão. Após a partida, Crespo admitiu que há uma chance do jogador ser negociado nesta janela de transferências.
- O mercado está em constante evolução. A primeira coisa, para fazer esse tipo de coisa temos que esperar o que não podemos controlar, que é a política fora. Sim, talvez Alisson, como outros, tem possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas neste momento estamos esperando o que acontece fora de campo - disse o treinador durante entrevista coletiva.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Alisson sob o comando de Dorival Júnior no São Paulo:
- 49 jogos (39 titular)
- 1 gol
- 6 assistências
- 42 finalizações (9 no gol)
- 43 passes decisivos
- 89% acerto no passe (!)
- 71% acerto no passe longo (!)
- 191 duelos ganhos (!)
- 70 desarmes
- Nota Sofascore 6.91
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias