Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.

Os dois trabalharam juntos no São Paulo. Em 2023, o atleta foi um dos pilares da equipe que conquistou a Copa do Brasil. Dorival Júnior foi o responsável por deslocar Alisson da ponta para o meio-campo, posição na qual se firmou no Tricolor Paulista.

No primeiro contato, o Timão procurou o atleta, mas o São Paulo pediu Raniele em troca, proposta prontamente negada pelo Corinthians. O clube alvinegro aceita envolver outros jogadores, mas entende que o volante é titular da equipe.

As diretorias seguem em conversas. José Martínez está sendo avaliado pela comissão técnica do São Paulo. O Corinthians considera o atleta importante para o elenco, mas ainda não descarta uma possível saída.

Alisson foi poupado da vitória do São Paulo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira (15), pelo Paulistão. Após a partida, Crespo admitiu que há uma chance do jogador ser negociado nesta janela de transferências.

- O mercado está em constante evolução. A primeira coisa, para fazer esse tipo de coisa temos que esperar o que não podemos controlar, que é a política fora. Sim, talvez Alisson, como outros, tem possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas neste momento estamos esperando o que acontece fora de campo - disse o treinador durante entrevista coletiva.

Meia perdeu espaço após a chegada de Crespo como treinador do Tricolor (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

