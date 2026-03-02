Com Yuri Alberto lesionado, Corinthians tem queda de rendimento; veja números
Camisa 9 está lesionado e perdeu os últimos compromissos do time, incluindo a semifinal do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
Sem Yuri Alberto, lesionado, o rendimento no setor ofensivo do Corinthians diminuiu consideravelmente nos últimos dias. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no último dia 15, e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas.
Corinthians: eliminação do Paulistão dá a Dorival tempo para recuperar elenco
Corinthians
Corinthians ‘interrompe’ Palmeiras x São Paulo, pela semifinal do Paulistão
Futebol Nacional
Queda no Paulista encerra série invicta de Dorival em mata-mata no Corinthians
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
No entanto, com a eliminação do Alvinegro na semifinal do Campeonato Paulista, Dorival Jr. terá cerca de dez dias para trabalhar, descansar e testar seu elenco até o próximo desafio, no dia 11, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.
Em 2026, foram 18 partidas disputadas e 15 gols marcados, sendo três marcados por Yuri, além de uma assistência. O atacante ficou de fora dos últimos quatro compromissos da equipe paulista. Neste período, foi apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, que culminou na eliminação do time no Estadual.
Com Yuri à disposição da comissão técnica, a média de gols por jogo caiu de 1% de aproveitamento para 0,8%, além do aproveitamento que foi de 52% para 42%. Contra o Novorizontino no final de semana, pela semifinal, foi o primeiro que o Corinthians passou em branco desde a derrota por 3 a 0 contra o RB Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Desde que o camisa 9 se lesionou, Vitinho e Gui Negão foram escalados no ataque ao lado de Memphis. Dorival acredita que o holandês pode desempenhar a função de Yuri neste momento, assim como o atacante faz na Seleção da Holanda, mas ainda assim não tem surtido resultado convertido em gols.
Corinthians com Yuri Alberto em 2026
9 jogos
4V | 2E | 3D
52% de aproveitamento
9 gols marcados (1.0 por jogo)
3 gols de Yuri Alberto (33%)
2.3 grandes chances por jogo
19% de conversão em grandes chances
13.7 finalizações por jogo
13.7 finalizações p/ marcar gol
56.4% posse de bola
Corinthians sem Yuri Alberto em 2026
6 jogos
3V | 2E | 1D
61% de aproveitamento
9 gols marcados (1.5 por jogo)
1.7 grandes chances por jogo
30% de conversão em grandes chances
12.2 finalizações por jogo
8.1 finalizações p/ marcar gol
60.8% posse de bola
Corinthians depois da lesão de Yuri Alberto
4 jogos
1V | 2E | 1D
42% de aproveitamento
3 gols marcados (0.8 por jogo)
0.8 grandes chances por jogo
0% de conversão em grandes chances (0/3)
8.0 finalizações por jogo
10.7 finalizações p/ marcar gol
57.0% posse de bola
*Os dados acima são do Sofascore
+ Aposte nos jogos do Corinthians no Brasilirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias