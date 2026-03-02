Com Yuri Alberto lesionado, Corinthians tem queda de rendimento; veja números

Sem Yuri Alberto, lesionado, o rendimento no setor ofensivo do Corinthians diminuiu consideravelmente nos últimos dias. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no último dia 15, e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No entanto, com a eliminação do Alvinegro na semifinal do Campeonato Paulista, Dorival Jr. terá cerca de dez dias para trabalhar, descansar e testar seu elenco até o próximo desafio, no dia 11, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Em 2026, foram 18 partidas disputadas e 15 gols marcados, sendo três marcados por Yuri, além de uma assistência. O atacante ficou de fora dos últimos quatro compromissos da equipe paulista. Neste período, foi apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, que culminou na eliminação do time no Estadual.

Com Yuri à disposição da comissão técnica, a média de gols por jogo caiu de 1% de aproveitamento para 0,8%, além do aproveitamento que foi de 52% para 42%. Contra o Novorizontino no final de semana, pela semifinal, foi o primeiro que o Corinthians passou em branco desde a derrota por 3 a 0 contra o RB Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão.

Desde que o camisa 9 se lesionou, Vitinho e Gui Negão foram escalados no ataque ao lado de Memphis. Dorival acredita que o holandês pode desempenhar a função de Yuri neste momento, assim como o atacante faz na Seleção da Holanda, mas ainda assim não tem surtido resultado convertido em gols.

Corinthians com Yuri Alberto em 2026

9 jogos

4V | 2E | 3D

52% de aproveitamento

9 gols marcados (1.0 por jogo)

3 gols de Yuri Alberto (33%)

2.3 grandes chances por jogo

19% de conversão em grandes chances

13.7 finalizações por jogo

13.7 finalizações p/ marcar gol

56.4% posse de bola

Corinthians sem Yuri Alberto em 2026

6 jogos

3V | 2E | 1D

61% de aproveitamento

9 gols marcados (1.5 por jogo)

1.7 grandes chances por jogo

30% de conversão em grandes chances

12.2 finalizações por jogo

8.1 finalizações p/ marcar gol

60.8% posse de bola

Corinthians depois da lesão de Yuri Alberto

4 jogos

1V | 2E | 1D

42% de aproveitamento

3 gols marcados (0.8 por jogo)

0.8 grandes chances por jogo

0% de conversão em grandes chances (0/3)

8.0 finalizações por jogo

10.7 finalizações p/ marcar gol

57.0% posse de bola

*Os dados acima são do Sofascore

