Brasileirão 'inverte' caminho e atrai jogadores europeus com mercado aquecido

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A presença de jogadores europeus no Brasileirão vem crescendo nos últimos anos. O movimento conta nomes com trajetória consolidada no exterior, como Dimitri Payet, Memphis Depay e Saúl Ñíguez, ganhando mais força a partir do segundo semestre de 2024. Em 2026, a iminente chegada de Jesse Lingard ao Corinthians reforça a tendência.

continua após a publicidade

➡️ Brasil tem maioria em top-10 sub-20 da Libertadores; veja o ranking

Em 2023, a Série A do Campeonato Brasileiro contava com seis europeus inscritos na competição; em 2024, o número passou a sete. O salto ocorreu em 2025, quando o total chegou a 14, número repetido até aqui 2026. A manutenção do patamar neste ano, contudo, foi influenciada pelo rebaixamento do Sport, que tinha três atletas europeus no elenco e caiu para a Série B.

Jogador País Clube Chris Ramos Espanha Botafogo Yannick Bolasie França* Chapecoense Jesse Lingard Inglaterra Corinthians Memphis Depay Holanda Corinthians Zakaria Labyad Holanda* Corinthians Josué Portugal Coritiba Saúl Ñiguez Espanha Flamengo Francis Amuzu Bélgica Grêmio Martin Baithwaite Dinamarca Grêmio Panagiotis Tachtsidis Grécia Remo Cédric Soares Portugal São Paulo Nuno Moreira Portugal Vasco Aitor Cantalapiedra Espanha Vitória Rúben Ismael Portugal Vitória

*Bolasie nasceu na França, mas representa a seleção da República Democrática do Congo

*Labyad nasceu na Holanda, mas representa a seleção de Marrocos

continua após a publicidade

Entre os casos recentes, Memphis Depay trocou o futebol europeu pelo Corinthians aos 30 anos. Em sua apresentação, o atacante afirmou que buscava novos objetivos na carreira e associou a escolha ao peso histórico do futebol brasileiro.

— É uma pergunta interessante, porque cruzei o mundo para jogar futebol em um país em que não sabemos muito sobre a competitividade. Para mim é simples: eu cresci na Holanda, eu sei da competitividade na Europa e joguei em muitos clubes, eu competi. Estou com 30 anos e disse o que poderia fazer para ser feliz, por alguma razão eu estou aqui hoje. Acredito que tudo na minha vida tem um propósito — declarou o holandês na época.

continua após a publicidade

— Eu acho que nós precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil, conhecemos grandes jogadores brasileiros. Aqui é a Meca do futebol, o jogo bonito está aqui. As crianças na Europa buscam por jogadores daqui, até pela forma como abraçam a vida, porque não é só futebol. Minha razão de estar aqui é maior do que o futebol — concluiu.

Outro exemplo foi o português Gonçalo Paciência, que defendeu o Sport na última temporada. Na apresentação, ele relacionou a transferência ao crescimento da visibilidade do campeonato.

— (A vinda para o Brasil) eu acho que atende à repercussão que o futebol brasileiro está a ter neste momento, mesmo na Europa, e ao nível que o futebol brasileiro está a ter agora também — afirmou Paciência.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Além de Depay, o grande nome entre os atletas do Velho Continente no país, o Brasileirão passou a receber atletas com passagem por grandes ligas e competições continentais. Antes mesmo do holandês, Dimitri Payet já havia desembarcado para atuar no Vasco. Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, Chelsea e seleção da Espanha, acertou com o Flamengo no segundo semestre do ano passado.

A contratação de Jesse Lingard pelo Corinthians amplia a presença de atletas formados no futebol europeu. O atacante inglês, com passagens pela Premier League, é aguardado como mais um nome de projeção internacional no torneio.

O fluxo, que até então era marcado apenas pela saída de jogadores rumo à Europa, passou a registrar movimento inverso, com atletas também buscando o Brasil em fases distintas da carreira. A presença crescente de europeus ocorre em um cenário de maior exposição internacional do Campeonato Brasileiro, com transmissões para o exterior e, principalmente, o aumento de investimentos.

Nos últimos anos, o futebol brasileiro passou a contar com um novo pilar: as casas de apostas, famosas "bets". Para o empresário Anselmo Paiva, agente de futebol com 25 anos de experiência e com registro na Fifa, a força do setor como patrocinador das principais equipes do país, aliada à profissionalização dos clubes, trouxe condições para a chegada e manutenção de jogadores renomados no Brasil.

— Eu enxergo dois fatores. Os clubes estão se profissionalizando, alguém aumenta o sarrafo, e todo mundo vai copiando. No geral, a gente o fator que mudou o futebol, que é a entrada das bets. Hoje existe até uma dependência dos clubes em relação às bets. O mercado brasileiro está fortalecido, com salários que competem com clubes médios da Itália, da Espanha, da França, muito por conta do investimento das bets — analisou Paiva em entrevista ao Lance!.

Quem corrobora com a opinião de Anselmo é Tsuney Okasaki, agente Fifa. O empresário brasileiro ainda reforça que, além do crescimento do futebol brasileiro atrair jogadores de todos os cantos do planeta, existe uma maior dificuldade de ligas secundárias, como a do Japão, em contratar atletas vindos do Brasil. Além disso, ele acredita que a chegada das SAFs é outro fator que ajudou no fortalecimento dos clubes.

— Eu tenho um negócio muito segmentado para o Japão, e ele depende muito do futebol brasileiro. Os clubes lá estão com enorme dificuldade para encontrar e contratar no Brasil. Todos estão em busca de um camisa 9, de um atacante, e a gente não encontra. Até na Série B, que antes seria mais acessível, já ficou difícil conseguir um jogador que realmente possamos levar para o Japão dentro do orçamento dos clubes de lá — disse Tsuney.

— Acredito que o fato de tantos estrangeiros estarem vindo para o futebol brasileiro tem relação direta com os altos salários. Depois das SAFs, muitos clubes passaram a ter maior poder aquisitivo, maior poder de compra, e os salários ficaram muito altos. Eu sempre digo que vivemos numa bolha porque essa não é a realidade do restante do mundo. Hoje o Brasil é um mercado muito atrativo para estrangeiros, inclusive para jogadores que ainda estão performando em alto nível. Então tenho quase certeza de que esses europeus que estão chegando ao Brasil veem o mercado como extremamente atrativo financeiramente, além de competitivo — talvez o campeonato mais difícil do mundo. E acredito que vamos começar a ver cada vez mais estrangeiros de prateleira alta no futebol brasileiro — completou.