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Corinthians agradece Esportes da Sorte e esclarece futuro da parceria

Clube se manifesta após fechar acordo pontual com nova marca

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 16:43
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Camisa do Corinthians
Corinthians toma decisão sobre acordo com a Esportes da Sorte (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians divulgou uma nota agradecendo a "flexibilidade" da Esportes da Sorte em meio à proibição da publicidade de empresas de apostas no futebol brasileiro.

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O clube não chegou a comunicar o encerramento do acordo, mas destacou a compreensão da Esportes da Sorte quanto à necessidade de buscar alternativas comerciais temporárias enquanto o tema caminha para uma definição.

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A nota foi divulgada em meio ao acerto do Corinthians com a Jota.ai para ocupar o espaço de patrocinador máster da camisa. A marca será exibida pontualmente nesta quarta-feira (7), no confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo Lance!.

As negociações não devem parar por aí. O objetivo do clube é fechar acordos pontuais para os jogos restantes da temporada. A diretoria pede R$ 1,2 milhão por partida.

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Os valores, no entanto, podem variar de acordo com a força de cada confronto. Clássicos e partidas com maior exposição nas transmissões são considerados nas negociações.

Com a Jota.ai, por exemplo, existe a possibilidade de a marca permanecer no manto alvinegro, mas em outro espaço: na barra inferior frontal da camisa.

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Veja abaixo a nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista agradece ao Esportes da Sorte pela parceria de sempre, diálogo e flexibilidade diante do atual cenário regulatório, especialmente pela compreensão quanto à necessidade de o Clube buscar alternativas comerciais temporárias enquanto o tema caminha para uma definição. 

Corinthians e Esportes da Sorte seguem próximos e acompanhando com atenção as definições regulatórias.

O Clube respeita as decisões das instituições competentes, no entanto, entende como fundamental que os mecanismos de transição devam ser exercidos para preservar os contratos e os compromissos já estabelecidos. 

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O Corinthians reconhece a importância do setor e seguirá acompanhando o tema e mantendo o diálogo com todas as partes, confiante em uma solução célere e equilibrada.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Impacto nas contas do Corinthians 

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

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