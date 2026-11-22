O técnico Clarence Seedorf, o auxiliar Pablo López Vidal, o gerente de futebol Julio Cesar e o coordenador administrativo do clube, Thiago Ayres, estão na Neo Química Arena, neste domingo (22), para acompanhar o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20, entre Corinthians e Palmeiras.

O elenco comandado por William Batista conta com atletas que tiveram oportunidades no profissional durante as passagens de Dorival Júnior, Fernando Diniz e do próprio Clarence Seedorf. Entre os relacionados para o clássico estão o goleiro Matheus Corrêa, o lateral João Victor Jacaré, o volante Luiz Gustavo Bahia, o meia Gui Amorim e os atacantes Nicollas e Luizinho.

continua após a publicidade

Outro personagem com passagem recente pelo time principal é William Batista. O treinador da equipe sub-20 assumiu interinamente o Corinthians após a demissão de Fernando Diniz e esteve à frente do time na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Julio Cesar, Clarence Seedorf, Pablo López Vidal e Thiago Ayres, da esquerda para a direita (Foto: Elcio Mendonça/Agência Corinthians)

Corinthians x Palmeiras na final do Paulistão Sub-20

Corinthians e Palmeiras disputam neste domingo (22), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista Sub-20 Série A. A partida conta com transmissão ao vivo da TNT, XSports, Ulisses TV e Energia 97 FM.

continua após a publicidade

Para chegar à decisão, o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino nas semifinais. Após perder o primeiro confronto por 1 a 0, a equipe alvinegra devolveu o placar no jogo de volta e garantiu a classificação nas cobranças de pênaltis, com vitória por 4 a 2.

O Palmeiras, por sua vez, superou o Santos na semifinal. Depois de ser derrotado por 2 a 1 na partida de ida, o time alviverde venceu o segundo duelo por 3 a 0 e avançou à final com vantagem de 4 a 2 no placar agregado.

continua após a publicidade

A partida de volta está marcada para o dia 30 de novembro, às 20h, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri. O segundo encontro definirá o campeão paulista da categoria em 2026.