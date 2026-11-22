Palmeiras vence Corinthians de virada e abre vantagem na final do Paulistão Sub-20
Equipe Alviverde faz 3 a 1 e fica mais perto do título estadual
O Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols da equipe Alviverde foram marcados por Vinicius, Miguel Bilong e Victor Gabriel, enquanto Bahia descontou para os donos da casa.
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Com o resultado, o Palmeiras abriu vantagem na disputa pelo título estadual e poderá perder por até um gol de diferença no confronto de volta para conquistar a taça. Já o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para ficar com o título no tempo regulamentar.
A partida de volta está marcada para o dia 30 de novembro (segunda-feira), às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Por ter realizado campanha superior à do rival ao longo da competição, o Palmeiras terá o mando de campo no confronto decisivo.
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Como foi Corinthians x Palmeiras?
O Corinthians começou melhor e abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Bahia acertou uma bela finalização de fora da área e colocou a equipe alvinegra em vantagem.
A reação do Palmeiras, porém, não demorou. Aos 18 minutos, Vinicius recebeu a bola pelo lado direito, passou por marcadores e finalizou de canhota, de fora da área, para deixar tudo igual.
Ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, o Palmeiras conseguiu a virada. Vinicius encontrou Miguel Bilong pelo lado esquerdo, e o atacante finalizou por cobertura para superar o goleiro adversário.
Nos acréscimos, o time alviverde ampliou a vantagem. Novamente participando da construção da jogada, Vinicius fez um lançamento para Victor Gabriel, que tocou por cobertura na saída do goleiro e marcou o terceiro gol palmeirense.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 1x3 Palmeiras
Paulistão Sub-20
📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Bahia (Corinthians); Miguel Bilong, Vinicius e Victor Gabriel (Palmeiras)
🟨 Cartões amarelos: Christian e Pedro Thomas (Corinthians); Kauan Lima, João Gabriel, João Paulo, Vinicius, Victor Gabriel e Fábio Só (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
🚩 Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Felipe Camargo Moraes (SP)
🖥️ VAR: Não há.
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Pellegrin, Christian (Pedro Paulo), Levy Dias e Joãozinho (Wendel Silva); Caraguá (Pedro Thomas), Bahia (Cristian Junior) e Gui Amorim; Gustavo Correa (João Vitor), Luiz Fernando (Nicolas Araújo) e Nicollas (Kayque Dallaqua). (Técnico: William Batista)
PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel (Luis Saboia), Pimenta, Luccas Ramon (Robson) e André Lucas; João Paulo, Coutinho (Fábio Só), Luis Arthur (Pablo (Kidani) e Vinicius (Juan Gabriel); Miguel Bilong (Antônio Marcos) e Victor Gabriel. (Técnico: Allan Barcellos)
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