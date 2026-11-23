O LANCE! inicia, nesta segunda-feira (23), a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Corinthians. O primeiro a participar é André Castro, de 48 anos, que lidera a Chapa 27 – Transforma Corinthians.

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A eleição presidencial do Corinthians está inicialmente prevista para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do clube, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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O LANCE! optou por realizar uma série de entrevistas com perguntas padronizadas sobre os principais desafios do Corinthians para o próximo mandato. O objetivo é apresentar os projetos dos concorrentes e permitir que os torcedores comparem as ideias e os planos de gestão de cada um.

Quem é André Castro

André Castro iniciou a carreira profissional aos 16 anos e acumula passagens por instituições financeiras como Bradesco, Unibanco, Citibank, HSBC e Itaú. Atualmente, trabalha na Alta Vista Investimentos, ligada ao grupo XP. É formado em Comunicação e Publicidade pela FIAM e concluiu, em 2017, o curso de Gestão de Futebol da CBF Academy.

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Torcedor do Corinthians desde a infância, foi eleito para o Conselho Deliberativo em 2017 e 2023. Durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, atuou como assessor não remunerado da diretoria das categorias de base. Em agosto de 2025, participou da eleição indireta do clube e agora concorre à presidência para o mandato de 2027 a 2029.

Leia a entrevista completa:

L!: O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas acumuladas e dificuldades para cumprir compromissos. Qual é o seu plano para reorganizar as finanças do clube? Quais medidas pretende adotar a curto e a longo prazo?

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Candidato: O Corinthians não tem um problema só de dívida. Tem um problema de gestão, e é por ele que vamos começar. Trabalho há quase 30 anos no mercado financeiro, negociando com credores e planejando fluxo de caixa. É exatamente o que o clube precisa agora.

No curto prazo, os primeiros 100 dias já estão desenhados. Vamos contratar uma auditoria independente de uma das Big Four, não para caçar bruxas, mas para saber o tamanho real da dívida e quem são os credores. Vamos fazer o diagnóstico de todos os contratos, organizar o fluxo de caixa por prioridade e renegociar prazos, taxas e pagamentos. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar para trazer recursos de curto prazo, sempre aprovados pelos órgãos do clube. Esse dinheiro serve para destravar o clube: quitar o que está atrasado, encerrar os transfer bans e trocar dívida cara por dívida mais barata e mais longa.

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No longo prazo, a regra é disciplina. Vamos ter orçamento base zero por departamento, com metas e acompanhamento mensal. Vamos acabar com a antecipação crônica de receitas, que compromete as próximas gestões. Vamos criar limites de aprovação para despesas e contratos, regularizar a situação fiscal para recuperar a CND e fazer prestação de contas toda semana. A meta é, em 2028 e 2029, consolidar a recuperação e voltar a ter capacidade de investimento.

L!: A dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal continua sendo um dos principais desafios financeiros do clube. Qual é a sua proposta para solucionar essa questão? Pretende renegociar o acordo atual ou buscar outras alternativas?

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Candidato: A Arena é prioridade desde o primeiro dia. Hoje o que o clube fatura com bilheteria é, na prática, o que paga de parcela para a Caixa, e a gente não sai do lugar. Além disso, as garantias dadas à Caixa travam outras receitas, inclusive como garantia para novos parceiros.

Sobre o acordo em negociação, prefiro opinar com números oficiais, e eles ainda não foram apresentados aos candidatos. Pelo que se divulgou, o valor me parece baixo para o tamanho da marca Corinthians e de uma Arena sempre cheia. Um compromisso de longo prazo não pode ser fechado no fim de um mandato sem o aval do Conselho Deliberativo e sem ouvir quem vai administrar o clube. Também é preciso respeitar o contrato com a Neo Química, que tem preferência para cobrir propostas.

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Se a questão não estiver resolvida em 2 de janeiro, temos alternativas. Podemos renegociar diretamente com a Caixa, com parte das receitas indo direto para a amortização. Podemos renegociar os naming rights, fechados em plena pandemia e hoje subavaliados. E temos parceiros interessados em investir na própria Arena. Também é possível, com aprovação do Conselho, criar uma SPE específica para a dívida da Arena, com juros internacionais mais baixos e carência. O objetivo é claro: tirar a Arena da condição de problema e devolvê-la à condição de maior ativo do clube.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

L!: O aumento das receitas é fundamental para a recuperação financeira do Corinthians. Quais são suas propostas para atrair novos patrocinadores, valorizar a marca, ampliar receitas comerciais e explorar melhor o potencial econômico da Neo Química Arena?

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Candidato: O Corinthians não pode depender só do patrocínio de camisa e da TV. Temos a torcida mais engajada e mais consumidora do país, e deixamos muita receita na mesa. O primeiro passo é recuperar a credibilidade. Grandes marcas têm compliance rígido e só se associam a um clube organizado. Governança de verdade é o que vai valorizar a nossa camisa.

Na prática, vamos reorganizar o marketing em células com metas próprias: futebol, Arena, clube social, público feminino e uma área de CRM e vendas ativas. Hoje o clube não faz venda ativa de nada para o torcedor. Vamos lançar um aplicativo integrado com ingressos, produtos, pagamentos e benefícios, e o programa Fiel+, com parcerias, cashback e serviços. Vamos estudar um banco digital do Corinthians, como rivais já têm, e transformar a TV Corinthians num canal diário com patrocínio e streaming. Também vamos buscar parcerias nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, com clínicas, escolinhas e amistosos.

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A Arena precisa funcionar 365 dias por ano. Vamos atrair eventos corporativos, convenções e turismo, modernizar camarotes e hospitalidade e ativar patrocinadores no entorno e no interior do estádio, como se faz na NFL. Shows só nas datas FIFA e com estrutura que não danifique o gramado: o futebol nunca vai ceder a vez. E vamos buscar mais eficiência na operação da Arena, reduzindo custos.

L!: Diante das discussões sobre a proibição da publicidade de casas de apostas no futebol brasileiro, como o senhor avalia esse cenário? Considerando a importância dos patrocínios das bets para as receitas dos clubes, como o senhor, caso seja eleito presidente do Corinthians, pretende lidar com essa situação se a proibição for confirmada em definitivo?

Candidato: Sou a favor do que diz a lei. O tema está sendo discutido no Congresso, e o que for decidido o Corinthians vai cumprir, como qualquer instituição séria. Não cabe ao presidente de um clube brigar com a legislação.

O meu foco é outro: o Corinthians precisa ir atrás de parceiros grandes, que tenham identidade com o clube e com a nossa torcida. Uma marca do tamanho do Corinthians não pode depender de um único setor. Para atrair essas empresas, o clube precisa de governança, compliance e credibilidade, e é exatamente isso que vamos implantar desde o primeiro dia. Com a casa arrumada, a camisa do Corinthians volta a valer o que ela vale de verdade.

L!: A possibilidade de transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) divide opiniões entre torcedores e dirigentes. Qual é o seu posicionamento sobre esse modelo? Considera essa alternativa para enfrentar a crise administrativa e financeira?

Candidato: Não tenho dogma. Vou decidir pelo que for melhor para o Corinthians, sem pressa e com responsabilidade. Não acredito que a SAF seja a única saída. Temos rivais no modelo associativo que se reergueram. O problema do Corinthians não é só o modelo, é que nunca se implantou governança, compliance e gestão profissional de verdade.

Como presidente, vou abrir a porta para todas as propostas: a SAFiel, propostas de SAF de grupos e bancos, e as alternativas de captação que eu mesmo trago, que não envolvem venda do clube. Cada uma vai passar por estudo independente e pelo compliance, para sabermos de onde vem o dinheiro e quais são as contrapartidas. Depois, tudo vai ao Conselho Deliberativo e, se for o caso, à Assembleia. Se a SAFiel ou outra SAF se mostrar a melhor opção, eu assino. Mas quem decide é o sócio. O presidente não é dono do Corinthians, e quem disser que pode vender o clube sozinho está mentindo para o torcedor.

L!: Diante da crise financeira e administrativa do Corinthians, a possibilidade de uma intervenção judicial na gestão do clube tem sido discutida e cobrada por torcedores. Qual é o seu posicionamento sobre essa medida?

Candidato: Entendo a revolta do torcedor. Eu também sou torcedor e também me revolto. Se o Ministério Público chegou a esse ponto, é porque instâncias internas do clube falharam. Respeito o trabalho do MP, e tudo o que a Justiça determinar será cumprido imediatamente. Não há o que discutir.

Dito isso, acredito que a saída mais rápida é a eleição de 28 de novembro e uma gestão que faça, a partir do primeiro dia, o que um interventor faria: auditoria independente, abertura de todos os contratos e publicação das contas que puderem ser publicadas. Se a solução vier de dentro, com seriedade, o clube não precisa de interventor. E cada notícia de MP afasta investidores, que pesquisam o clube antes de qualquer conversa.

Também me comprometo: se a auditoria identificar quem lesou o clube, os nomes serão levados à Justiça. Isso vale para qualquer um, inclusive para o presidente.

L!: Como pretende estruturar a diretoria do Corinthians? Quais critérios serão utilizados para escolher os profissionais responsáveis pelos departamentos e qual será o papel de especialistas externos na administração do clube?

Candidato: O clube vai funcionar como uma empresa bem administrada. Todas as cadeiras importantes, como financeiro, jurídico, marketing e futebol, terão um profissional de mercado com experiência comprovada. Os diretores estatutários previstos no estatuto continuarão existindo e vão trabalhar ao lado desses executivos. Cargo não será moeda de troca política: não há toma lá, dá cá na nossa chapa.

Os critérios são três. Competência técnica e histórico no mercado. Identidade com o Corinthians, porque quem não conhece o clube não entrega resultado aqui. E ficha limpa: ninguém com passado ruim no clube estará na gestão. Cada diretor terá metas, orçamento e avaliação. Quem não entregar será substituído, seja estatutário ou contratado. No futebol, teremos um executivo com passagem por clube grande, sem vínculo com empresários que já negociam com o Corinthians, e com custo compatível com a realidade do clube.

Os especialistas externos terão papel central. Vamos criar um conselho consultivo com empresários e profissionais de mercado para apoiar decisões em cada área. Vamos trazer uma Big Four para a auditoria e uma empresa de compliance conceituada, não um compliance amador. Meus dois vices, Everton Dambrovski e Luís Soares, são do dia a dia do clube e vão cuidar do sócio e do clube social. Assim, o presidente se dedica 100% a finanças, futebol e investidores.

L!: Pensando no futebol profissional masculino, qual é o seu planejamento para a temporada de 2027? O clube terá condições de investir em contratações ou será necessário priorizar a redução de custos e a utilização de jogadores das categorias de base?

Candidato: Vai ser um ano de responsabilidade, sem deixar de ser competitivo. O futebol é o coração do clube, e as decisões ali serão tomadas caso a caso, com critério. Mas a folha atual é alta demais para o resultado que temos visto. Vamos reduzir a folha de forma gradual, respeitando os contratos vigentes, e implantar teto salarial para as novas contratações.

Vamos contratar, sim, mas de forma pontual e inteligente: scouting, dados e análise para errar menos. Há jogadores na Série A e na Série B com nível para compor o elenco a custo razoável. Ao mesmo tempo, os meninos da base que se destacam vão ter mais oportunidade. A ideia é um time que mescle base, reforços pontuais e o elenco atual.

O mais importante é planejamento e ambiente. Contratos e renovações serão discutidos com um ano de antecedência, sem desgastes como o da renovação do Memphis. Salário em dia faz diferença dentro de campo. E o CT será blindado: sem interferência política e com o presidente presente, dando a cara para bater pelo grupo.

L!: As categorias de base representam uma importante fonte de formação de atletas e receitas para o Corinthians. Quais são seus projetos para melhorar a estrutura, a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores? Como pretende equilibrar a utilização esportiva desses atletas com possíveis negociações?

Candidato: Passei um ano e meio como assessor da base e vi de perto o que falta. A base é parte da solução financeira do clube, e o torcedor pode me cobrar por isso: quero o Corinthians de volta como celeiro de craques e de grandes vendas. O Projeto Base 360º tem quatro frentes.

Estrutura: construir o alojamento no CT, com parceiros já em conversa, e modernizar as instalações. Sem alojamento, não dá para trazer o talento do Nordeste ou de outro país. Captação: profissionalizar o scouting no Brasil e no exterior, fechar parcerias com escolinhas e voltar a buscar talentos nas periferias e comunidades. Desenvolvimento: apoio educacional e psicológico, formação humana e o sub-17 e o sub-20 jogando no mesmo modelo tático do profissional, para que a transição seja rápida. Proteção do patrimônio: o clube manterá a maior parte dos direitos econômicos dos atletas. Empresário tem seu papel, mas não manda na base nem frequenta o CT.

O equilíbrio entre uso esportivo e venda vem do planejamento. Se um jogador tem perspectiva de sair na janela europeia, a reposição já precisa estar pronta um ano antes. Com as finanças organizadas, o clube deixa de vender na urgência, pelo primeiro valor que aparece, e passa a vender no momento certo e pelo preço certo.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

L!: O futebol feminino do Corinthians conquistou protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Quais são seus planos para a modalidade? Pretende ampliar os investimentos, melhorar a estrutura e garantir a continuidade da competitividade da equipe?

Candidato: As Brabas são motivo de orgulho e merecem ser tratadas à altura do que conquistaram. Atraso de salário, de premiação e de direito de imagem não pode se repetir. Por isso, o futebol feminino terá orçamento próprio, planejamento próprio e uma célula do marketing dedicada a buscar patrocinadores exclusivos para a modalidade.

Na estrutura, há espaço no CT para uma sede específica das Brabas, e já conversamos com parceiros para construí-la. Hoje elas dividem vestiários e logística de um jeito que não funciona. Vamos melhorar a estrutura da Fazendinha, onde elas jogam, e estender à base feminina os investimentos em alojamento e captação previstos para a base masculina.

A meta é manter a competitividade nacional e internacional com sustentabilidade: valorizar atletas e profissionais, investir na base feminina e criar receitas próprias, para que a modalidade não dependa de sobras do orçamento do futebol masculino.

L!: Além do futebol de campo, o Corinthians mantém modalidades como futsal e basquete, além das atividades do clube social. Qual é o seu projeto para esses departamentos? Como pretende garantir sua sustentabilidade financeira sem comprometer a tradição esportiva e social do clube?

Candidato: Não vou acabar com nenhuma modalidade. Basquete, futsal e as demais modalidades do Parque São Jorge fazem parte da história e da força da marca. O princípio é simples: o Parque São Jorge precisa ser autossustentável, e o dinheiro do futebol fica no futebol.

O primeiro passo é regularizar a situação fiscal e recuperar a CND. Sem ela, o Corinthians não tem acesso às leis de incentivo ao esporte, que outros clubes já usam para financiar seus esportes. Teremos um profissional dedicado a desenvolver esses projetos. Uma célula do marketing vai trabalhar só para o clube social, com material comercial e patrocinadores específicos para cada modalidade, do basquete ao parque aquático. Hoje há atletas que pagam a própria viagem e crianças da natação treinando em piscina sem aquecimento. Isso vai mudar.

No clube social, o plano prevê manutenção preventiva, reforma de banheiros, vestiários, quadras e piscinas, novo gramado no Campo 2 e modernização da Fazendinha como espaço multiuso, com parceiros e, a médio prazo, como nova fonte de receita. Vamos criar as Olimpíadas Corinthianas anuais, integrando atletas e associados de todas as idades. Meus vices vão cuidar do dia a dia do sócio. As obras dependem de estudos de viabilidade, recursos e aprovações, e vamos prestar contas de cada etapa.

L!: Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que o senhor vença a eleição e, ao final do seu mandato, a capa do Lance! traga sua foto acompanhada de uma manchete destacando o principal feito da sua gestão. Qual seria ela?

Candidato: "Do buraco ao topo: André Castro entrega um Corinthians saneado e vencedor"

O feito que eu quero deixar não é um título isolado nem um cheque. É o Corinthians que não depende mais de salvador: salários em dia, dívida renegociada e decrescente, Arena gerando caixa, base revelando e vendendo bem e um clube que presta contas ao torcedor toda semana. Com a casa arrumada, a bola entra. Não é por acaso. E com o clube organizado, os títulos voltam a ser consequência.