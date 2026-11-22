O amor pelo Corinthians e pelo futebol faz parte da rotina da família Splichal. Aos 15 anos, Lucas Splichal constrói sua trajetória nas categorias de base do clube, enquanto sua irmã mais nova, Rafaela Splichal, de 12 anos, começa a trilhar o mesmo caminho no futebol feminino. Os dois nasceram em São Paulo, cresceram acompanhando o esporte e hoje compartilham o sonho de um dia vestir a camisa alvinegra nas equipes profissionais.

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A história dos irmãos também representa a continuidade de uma tradição familiar. O pai, Rafael Splichal, cresceu acompanhando o avô das crianças, que atuou como jogador e treinador de equipes da várzea, chegando a conquistar a Copa Kaiser. A paixão foi transmitida de geração em geração e ganhou novos capítulos com Lucas e Rafaela. A mãe, Camila Sahid Splichal, também teve uma trajetória como atleta e participa diretamente do incentivo aos filhos.

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Em entrevista ao LANCE!, Rafael contou como os dois começaram no futebol, revelou os desafios enfrentados pela família para conciliar a rotina esportiva e destacou as diferenças entre as oportunidades oferecidas a meninos e meninas nas categorias de base.

— O Lucas foi o primeiro a demonstrar interesse pelo futebol. Desde muito pequeno, já apresentava uma preferência muito forte pela modalidade. Depois veio a Rafaela. Por acompanhar o irmão nos jogos e viver muito próxima daquele ambiente, ela também foi desenvolvendo sua paixão pelo futebol. Foi muito especial perceber que tínhamos dois filhos apaixonados pelo mesmo esporte — contou Rafael.

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Lucas e Rafaela ao lado dos pais, Rafael Splichal e Camila Sahid Splichal, celebram conquistas no futebol (Foto: Arquivo pessoal)

Caminhos diferentes até o Corinthians

Nascido em 15 de março de 2011, Lucas Splichal começou a praticar futsal aos três anos. Aos cinco, passou a frequentar a escolinha Chute Inicial, no Parque São Jorge, e, no ano seguinte, recebeu um convite para integrar os treinamentos de uma equipe Sub-8 do Corinthians, comandada pelo técnico Célio.

A oportunidade marcou o início de sua trajetória nas categorias de base do clube. Durante a passagem pelo futsal, Lucas conquistou seis títulos em competições metropolitanas e estaduais, segundo a família. Aos nove anos, começou a participar também dos treinamentos no futebol de campo, conciliando as duas modalidades até os 13, quando decidiu se dedicar exclusivamente aos gramados.

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— Por ser muito novo, sua participação nos jogos do campeonato federado ainda era discreta. Mesmo assim, o professor já enxergava seu potencial e o preparava para ter mais oportunidades na temporada seguinte. Aquele convite foi um dos primeiros passos de uma trajetória que o trouxe até aqui — contou Rafael.

O desenvolvimento do jovem passou a incluir acompanhamento nutricional, preparação psicológica e trabalhos específicos de fortalecimento muscular. A dedicação também abriu portas para experiências de destaque, como conquistas com o Corinthians e a Seleção Brasileira.

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Lucas Splichal acumula conquistas nas categorias de base do Corinthians (Foto: Arquivo pessoal)

A trajetória de Rafaela, nascida em 31 de outubro de 2014, começou de maneira diferente. Antes de escolher o futebol, a menina experimentou modalidades como ginástica artística, judô e skate. A convivência com o irmão e as constantes idas aos jogos contribuíram para despertar seu interesse pela bola.

Aos nove anos, Rafaela foi aprovada em uma avaliação do Lauzanne Futsal, na qual passou a jogar na categoria Sub-10. Na ocasião, tornou-se a única menina federada entre todas as categorias de base da equipe, competindo em um ambiente predominantemente masculino.

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— A Rafa era a única menina entre todas as categorias de futsal do Lausanne e conseguiu conquistar seu espaço e se destacar em meio a esse cenário — destacou.

O ingresso no futebol de campo do Corinthians exigiu mais paciência. Como o clube contava apenas com a categoria Sub-15 no feminino, Rafaela passou a ser acompanhada por um programa de monitoramento de jovens atletas. Com a criação da categoria Sub-13 em 2026, foi integrada ao elenco e federada para disputar competições oficiais.

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— As trajetórias foram diferentes, principalmente porque o futebol masculino e o feminino ainda apresentam estruturas e oportunidades distintas no Brasil. Embora compartilhem a mesma camisa e tenham sonhos em comum, cada um viveu seu próprio processo, com tempos, desafios e oportunidades particulares — explicou o pai.

Rafaela Splichal passou a integrar a categoria Sub-13 do Corinthians em 2026 (Foto: Arquivo pessoal)

Uma família que vive em função do futebol

Ter dois filhos nas categorias de base do mesmo clube representa uma realização para Rafael e Camila, mas também exige uma organização que vai muito além dos treinamentos e das partidas.

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Entre compromissos escolares, deslocamentos, competições e atividades complementares, a família precisa adaptar constantemente sua agenda. A participação dos avós se tornou fundamental para garantir que Lucas e Rafaela consigam cumprir suas responsabilidades.

— Organizar essa rotina é um dos grandes desafios de quem vive o futebol de base. Como pais, também precisamos abrir mão de muitas coisas para oferecer o suporte necessário aos sonhos dos nossos filhos. Sustentar essa dinâmica exige renúncia, resiliência e escolhas. Somos privilegiados por contar com uma rede de apoio importante, especialmente dos avós — afirmou Rafael.

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O investimento não se limita ao aspecto financeiro. Segundo o pai, a dedicação ao esporte também interfere nos momentos de lazer, nos encontros com amigos e até na organização dos finais de semana. Em determinadas ocasiões, a família precisou recusar convites e modificar planos para respeitar o descanso e a preparação dos filhos.

Apesar das dificuldades, Rafael procura não transformar essas escolhas em uma obrigação para os jovens. A prioridade é oferecer condições para que ambos continuem se desenvolvendo sem que o futebol comprometa outras experiências da infância e da adolescência.

— Em relação aos estudos, esse é um assunto inegociável aqui em casa. Somos bastante exigentes e fazemos questão de que a formação escolar e extracurricular tenha a mesma importância que o desenvolvimento esportivo. O descanso, os amigos e os momentos em família também precisam fazer parte dessa equação — destacou.

Dentro de casa, o futebol também aproxima os irmãos. Lucas, por ser mais velho e acumular mais experiências nas categorias de base, acaba servindo de referência para Rafaela. A família, no entanto, procura evitar comparações entre os dois.

— O que mais queremos é que essa relação seja de parceria, e não de comparação. Que um torça pelo outro e que ambos entendam que o sucesso de um não diminui o espaço do outro — explicou Rafael.

Lucas Splichal ao lado dos pais e da irmã durante passagem pela Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)

Diferenças entre o futebol masculino e feminino

A experiência de acompanhar simultaneamente um menino e uma menina nas categorias de base permitiu que Rafael observasse de perto as diferenças estruturais entre as duas modalidades.

Enquanto Lucas encontrou oportunidades para começar sua formação no Corinthians ainda aos seis anos, Rafaela precisou passar pelo futsal e aguardar a abertura de uma categoria compatível com sua idade no futebol de campo.

Para o pai, a criação de novas competições representa um avanço, mas ainda existe a necessidade de ampliar os investimentos na formação de meninas, especialmente nas faixas etárias mais jovens.

— A própria trajetória da Rafa é um exemplo disso. Enquanto o Lucas teve a oportunidade de iniciar seu desenvolvimento no Corinthians, ainda muito pequeno, ela precisou encontrar outros caminhos até que surgisse uma categoria adequada à sua idade. Isso mostra que o talento e a vontade de jogar existem, mas nem sempre as oportunidades aparecem no mesmo momento para meninos e meninas — avaliou.

Rafael também defende a ampliação do calendário de competições, a melhoria da infraestrutura e a presença de profissionais qualificados desde as primeiras etapas de formação. Na avaliação dele, o crescimento do futebol feminino depende de oportunidades contínuas, e não apenas de investimentos nas equipes profissionais.

— Meu desejo é que, no futuro, nenhuma menina precise enfrentar obstáculos adicionais simplesmente por querer jogar futebol, nem tenha seu potencial limitado pela falta de oportunidades. Quero que a Rafaela tenha o mesmo direito de sonhar alto que o Lucas — completou.

Da esquerda para a direita, Rafael Splichal (pai), Camila Sahid Splichal (mãe), Inês (avó), Manuela (namorada de Lucas), Lucas Splichal e Donizeti (avô) acompanham uma partida de Rafaela pelo Corinthians (Foto: Arquivo pessoal)

O sonho de chegar ao profissional

Embora estejam em etapas diferentes de formação, Lucas e Rafaela compartilham o desejo de chegar às equipes principais do Corinthians. Para a família, a possibilidade de acompanhar os dois atuando profissionalmente pelo clube representa um sonho que parecia distante quando começaram a incentivar a prática esportiva dos filhos.

Lucas já teve a oportunidade de disputar uma final do Campeonato Brasileiro Sub-17 na Neo Química Arena e marcar um gol no estádio. Com o feito, tornou-se o jogador mais jovem da história a balançar as redes na casa do Corinthians, em um momento marcante para sua trajetória e para a família.

— O Lucas já falou publicamente sobre o sonho de um dia atuar na Neo Química Arena lotada, vestindo a camisa do time principal. Recentemente, teve a oportunidade de viver um momento muito especial: marcar um gol naquele mesmo estádio, em uma final de Campeonato Brasileiro Sub-17 — relembrou.

Rafaela, por sua vez, ainda está nos primeiros passos da formação no futebol de campo. A expectativa é que continue ganhando experiência e aproveitando as oportunidades oferecidas pelo clube, sem a necessidade de acelerar etapas.

Apesar da possibilidade de ver os dois filhos atuando profissionalmente, Rafael ressalta que o sucesso no esporte não deve ser o único parâmetro para avaliar suas trajetórias. Para ele e Camila, a formação pessoal continua sendo a principal preocupação.

— Nosso orgulho não depende de chegarem ao profissional, de conquistarem títulos ou de quantas pessoas estarão nas arquibancadas. Se esse dia chegar, estaremos lá, emocionados como sempre estivemos em cada etapa dessa caminhada. E, se a vida os levar por outros caminhos, estaremos exatamente no mesmo lugar: ao lado deles, torcendo pela felicidade e pelas conquistas que escolherem buscar — afirmou.

Para uma família que atravessou gerações acompanhando o futebol, ver os dois irmãos defendendo o Corinthians já representa uma conquista. O futuro de Lucas e Rafaela ainda será construído dentro das quatro linhas, mas Rafael tem uma certeza sobre o que espera dos filhos.

— No fim das contas, meu maior orgulho não será poder dizer que criei dois jogadores profissionais de futebol, mas olhar para o Lucas e a Rafa e reconhecer dois seres humanos felizes, íntegros, independentes e preparados para construir suas próprias histórias. Se conseguirmos isso, teremos conquistado o título mais importante das nossas vidas como pais.