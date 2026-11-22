Arthur Elias expõe bastidor envolvendo Cuca e Duílio no Corinthians
Crise interna em 2023 impediu que treinador assumisse interinamente a equipe
Arthur Elias, ex-técnico do Corinthians, revelou que poderia ter assumido a equipe masculina após a saída de Cuca, em 2023. O atual comandante da Seleção Brasileira Feminina contou que a crise interna no clube impediu a possibilidade.
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Segundo Arthur Elias, a passagem de Cuca pelo Corinthians provocou um ambiente de tensão entre os departamentos de futebol masculino e feminino. Na época, o treinador comandava as Brabas e precisou lidar com a repercussão do caso, especialmente diante das manifestações de suas próprias jogadoras.
— O Duílio me falou na época e repetiu depois: "Você tinha que ter assumido o time naquela época". Mas houve um estresse entre o time feminino e a equipe masculina. Foi bastante difícil. Acabei sendo eu a pessoa que conduziu isso junto à imprensa. Tentei ser o mais honesto possível com tudo e, obviamente, muito leal às minhas jogadoras. Acho que foi por isso (que não assumi) — afirmou Arthur Elias ao Ge.
O treinador também revelou que Duílio voltou a mencionar, em outras oportunidades, a intenção de colocá-lo à frente da equipe masculina. Na avaliação de Arthur, a situação envolvendo Cuca foi determinante para que a possibilidade não avançasse.
— Se fosse por outros motivos a saída do Cuca, ou de outro treinador, pelo que o Duílio me falou várias vezes, ele me faria essa proposta para assumir o time interinamente. Ele dizia: "Eu ia te botar lá, sei que ia dar certo" — completou.
Relembre a saída de Cuca do Corinthians
A passagem de Cuca pelo Corinthians durou apenas dois jogos, em abril de 2023. Contratado para substituir Fernando Lázaro, o treinador enfrentou forte resistência desde o anúncio de sua chegada, principalmente em razão de sua condenação na Suíça, em 1989, por um caso de violência sexual contra uma adolescente de 13 anos ocorrido em 1987, quando ainda era jogador do Grêmio.
A contratação provocou protestos de torcedores e manifestações de atletas da equipe feminina do Corinthians. A repercussão também ganhou força nas redes sociais, aumentando a pressão sobre a diretoria presidida por Duílio Monteiro Alves.
Em campo, Cuca estreou com uma derrota por 3 a 1 para o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Remo, pela Copa do Brasil, resultado que levou a decisão da vaga aos pênaltis. O Corinthians venceu a disputa e avançou às oitavas de final.
Apesar da classificação, o treinador anunciou sua saída na noite de 26 de abril, durante a entrevista coletiva após a partida. Na ocasião, afirmou que a decisão havia sido tomada após um pedido de sua família, diante da repercussão negativa de sua contratação.
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