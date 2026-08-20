Como assistir a Corinthians x Rosario Central no Disney+?
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
Corinthians e Rosario Central decidem nesta quinta-feira (20) uma vaga nas quartas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final. A partida terá transmissão da ESPN/Disney+. ➡️ Clique aqui para assistir
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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Disney+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.
Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Histórico do confronto
Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.
Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.
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