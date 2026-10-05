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Brasileirão: Corinthians enfrenta dois clássicos e seis duelos diretos contra o Z-4

Alvinegro ocupa a 14ª colocação e busca encerrar sequência de seis derrotas seguidas na competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/10/2026 08:42
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Fernando Diniz, treinador do Corinthians.
Fernando Diniz, treinador do Corinthians (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

O Corinthians retorna da Data Fifa com um objetivo central para o restante da temporada: afastar-se da zona de rebaixamento do Brasileirão. Serão dez compromissos para o time, que soma 32 pontos e ocupa a 14ª posição, voltar a vencer na competição e acabar de vez com o risco de descenso.

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O retorno aos gramados reserva dois desafios diretos. Primeiro, o Corinthians viaja ao Sul do país para enfrentar o Internacional, atualmente na 18ª colocação, em confronto direto contra a zona de rebaixamento. Depois, terá outro compromisso como visitante, desta vez diante do Palmeiras, ainda invicto em clássicos na temporada.

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A sequência pode impulsionar o clube na tabela em uma eventual disputa por vaga na Copa Sul-Americana, mas também terá peso importante na luta para permanecer na elite do futebol brasileiro.

A tabela do Corinthians ainda reserva outro clássico, diante do São Paulo, novamente longe de Itaquera, além de confrontos diretos contra Grêmio, Vitória, Mirassol, Remo e Vasco. Entre os compromissos restantes, apenas Atlético-MG e Botafogo não são concorrentes diretos ou rivais. A sequência aumenta a pressão sobre Fernando Diniz, que precisa voltar a vencer para permanecer no comando técnico da equipe.

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O Corinthians chegou à sexta derrota consecutiva no Brasileirão diante do Fluminense, no último compromisso antes da pausa para a Data Fifa. A última vitória na competição ocorreu em agosto, quando a equipe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, fora de casa. No período, também foi eliminado pelo Estudiantes nas quartas de final da Libertadores, em partida marcada por erro de Memphis nos minutos finais.

Para efeito de comparação, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento na última temporada foi o Internacional, com 44 pontos. Para alcançar essa marca, o Corinthians precisará somar mais 11 nas dez rodadas finais. Atualmente, o time tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado, segundo estudos da UFMG, quinto maior índice entre os 20 participantes do torneio.

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Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava
Fernando Diniz e Yuri Alberto durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Tabela do Corinthians no Brasileirão

  1. 07/10 - Internacional x Corinthians
  2. 11/10 - Palmeiras x Corinthians
  3. 19/10 - Corinthians x Vitória
  4. 24/10 - Vasco x Corinthians
  5. 30/10 - Corinthians x Mirassol
  6. 04/11 - São Paulo x Corinthians
  7. 18/11 - Corinthians x Botafogo
  8. 22/11 - Atlético-MG x Corinthians
  9. 29/11 - Corinthians x Grêmio
  10. 02/12 - Remo x Corinthians

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