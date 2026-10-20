Em crise, Corinthians e Marcelo Paz acertam saída em comum acordo

O Corinthians anunciou, na noite desta terça-feira (20), a saída de Marcelo Paz do cargo de executivo de futebol. Em comunicado oficial, o clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo após reunião entre o dirigente e o presidente Osmar Stabile. A saída acontece em meio à crise esportiva do Timão e ao desgaste de Paz pela condução de questões importantes do departamento de futebol, como a renovação de Memphis Depay e a permanência de Fernando Diniz.

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Marcelo Paz sustentou a continuidade de Fernando Diniz durante o período de 15 dias da Data Fifa, na expectativa de que o treinador conseguisse reorganizar a equipe. No entanto, após a retomada das partidas, o Corinthians voltou a apresentar resultados negativos, e a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em 7 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, culminou na demissão do técnico.

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A decisão de manter Diniz durante o período sem jogos passou a integrar o contexto de pressão sobre o executivo, que também enfrentou questionamentos pela condução da renovação de Memphis Depay.

Organizadas cobraram saída de Marcelo Paz

Na última quinta-feira (15), representantes das torcidas organizadas do Corinthians se reuniram com o presidente Osmar Stabile, no Parque São Jorge, para cobrar explicações sobre a crise vivida pelo clube. Entre as principais exigências estavam a saída imediata de Marcelo Paz e o afastamento de Memphis Depay do elenco principal.

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As lideranças também levantaram questionamentos sobre a situação financeira do clube e os critérios adotados para a contratação de Clarence Seedorf. Em nota, a Gaviões da Fiel reforçou a insatisfação com as decisões da gestão e cobrou mudanças no departamento de futebol.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após reunião realizada entre o presidente Osmar Stabile e o Executivo de Futebol Marcelo Paz, as partes decidiram, em comum acordo, pelo fim do ciclo de trabalho do profissional junto ao Clube.

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O Corinthians agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua trajetória profissional.