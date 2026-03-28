Alvo do Corinthians, Renê é anunciado como reforço do Vitória
Atacante de 22 anos deixa a Portuguesa após se destacar na temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Vitória anunciou a contratação do atacante Renê, da Portuguesa, para a sequência da temporada. O jogador de 22 anos era um dos alvos do Corinthians no mercado, mas as tratativas entre as partes não avançaram.
Em alta no Corinthians, Breno Bidon vive expectativa de voltar à Libertadores
Corinthians
Ex-auxiliar do Corinthians projeta retorno de Ramón Díaz ao clube
Corinthians
Em ação no CT, WSL presenteia jogadores do Corinthians com lycras personalizadas
Corinthians
Para contar com o atleta, o clube baiano desembolsou R$ 700 mil. Com contrato até o fim da temporada, Renê defenderá o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro da Série A.
Na Copa do Brasil, o atacante não poderá atuar pelo novo clube, pois já entrou em campo pela Portuguesa na competição. O vínculo com a equipe paulista, inclusive, havia sido renovado até 2027 antes da transferência para o Vitória.
Renê é o artilheiro da atual edição da Copa do Brasil, com quatro gols, além de três assistências. Pela Portuguesa, disputou 11 partidas, marcou sete vezes e distribuiu duas assistências. O nome do jogador também foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que o deixa apto para estrear pelo novo clube.
Negociação frustrada com o Corinthians
O Corinthians desistiu da contratação do atacante Renê, da Portuguesa, após não chegar a um acordo com o clube paulista.
Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.
Do outro lado, a Portuguesa vê Renê como um dos principais ativos do elenco e não demonstrou interesse em liberá-lo nos moldes propostos. A diretoria entende que uma venda imediata é o cenário mais adequado, formato que o Corinthians tem evitado em 2026. Uma das alternativas seria um empréstimo com compensação financeira, como foi para o Vitória, modelo que também não foi aceito pelo Timão.
A proposta do Timão previa a cessão por empréstimo, com pagamento de uma "taxa de vitrine". A ideia era que o jogador se valorizasse atuando na Série A do Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação. A oferta, no entanto, não foi aceita.
Números de Renê na carreira
Renê pela Portuguesa:
- 11 jogos (10 titular)
- 7 gols
- 1 assistência
- 110 minutos para participar de gol
- 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 30% conversão de grandes chances
- 3.6 duelos ganhos por jogo
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.76
Pelo São José:
- 78 jogos (61 titular)
- 21 gols
- 1 assistência
- 242 minutos para participar de gol
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Pelo Grêmio Pague Menos:
- 7 jogos (1 titular)
- 215 minutos jogados
Geral:
- 96 jogos (72 titular)
- 28 gols
- 2 assistências
- 214 minutos para participar de gol
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias