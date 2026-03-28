O Vitória anunciou a contratação do atacante Renê, da Portuguesa, para a sequência da temporada. O jogador de 22 anos era um dos alvos do Corinthians no mercado, mas as tratativas entre as partes não avançaram.

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Para contar com o atleta, o clube baiano desembolsou R$ 700 mil. Com contrato até o fim da temporada, Renê defenderá o Rubro-Negro na disputa da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na Copa do Brasil, o atacante não poderá atuar pelo novo clube, pois já entrou em campo pela Portuguesa na competição. O vínculo com a equipe paulista, inclusive, havia sido renovado até 2027 antes da transferência para o Vitória.

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Renê é o artilheiro da atual edição da Copa do Brasil, com quatro gols, além de três assistências. Pela Portuguesa, disputou 11 partidas, marcou sete vezes e distribuiu duas assistências. O nome do jogador também foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que o deixa apto para estrear pelo novo clube.

Negociação frustrada com o Corinthians

O Corinthians desistiu da contratação do atacante Renê, da Portuguesa, após não chegar a um acordo com o clube paulista.

Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.

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Do outro lado, a Portuguesa vê Renê como um dos principais ativos do elenco e não demonstrou interesse em liberá-lo nos moldes propostos. A diretoria entende que uma venda imediata é o cenário mais adequado, formato que o Corinthians tem evitado em 2026. Uma das alternativas seria um empréstimo com compensação financeira, como foi para o Vitória, modelo que também não foi aceito pelo Timão.

A proposta do Timão previa a cessão por empréstimo, com pagamento de uma "taxa de vitrine". A ideia era que o jogador se valorizasse atuando na Série A do Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação. A oferta, no entanto, não foi aceita.

Renê foi anunciado pelo Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)

Números de Renê na carreira

Renê pela Portuguesa:

11 jogos (10 titular) 7 gols 1 assistência 110 minutos para participar de gol 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol) 1.1 passes decisivos por jogo 30% conversão de grandes chances 3.6 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

78 jogos (61 titular) 21 gols 1 assistência 242 minutos para participar de gol

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Pelo Grêmio Pague Menos:

7 jogos (1 titular)

215 minutos jogados

Geral:

96 jogos (72 titular) 28 gols 2 assistências 214 minutos para participar de gol

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