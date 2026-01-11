O lateral-esquerdo Arthur Monteiro, que marcou um dos gols do Athletico na vitória por 2 a 1 contra o Araçatuba-SP, pela terceira rodada do Grupo 5, garantiu a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador de 16 anos tem uma multa milionária, mas ainda sem um contrato profissional.

O Furacão saiu na frente com Rhichey, no final do primeiro tempo, e levou a igualdade no começo da segunda etapa, com Erlan. O resultado já classificava o time rubro-negro, mas a vitória foi definida aos 12 minutos.

Ruan recebeu passe na intermediária e, de calcanhar, encontrou Arthur Monteiro pela esquerda. O lateral-esquerdo invadiu a área e bateu rasteiro na saída do goleiro Murilo.

O jogador substituiu João Vitor, que foi expulso no triunfo por 1 a 0 diante do Maricá-RJ, e teve boa atuação. O técnico Alexandre Lemos ainda definirá o titular no próximo jogo.

Natural de Brasília (DF), Arthur Monteiro iniciou sua trajetória no futebol em 2016, no Distrito Federal, passando por diferentes escolinhas e atuando tanto no campo quanto no futsal. A formação variada marcou os primeiros anos do atleta e ajudou no seu desenvolvimento dentro de jogo.

Em 2021, após avaliação, foi aprovado para integrar a base do Atlético-GO. No ano seguinte, pelo Sub-13, conquistou todos os títulos que disputou na temporada e permaneceu no clube mais um ano.

O Athletico o contrato no fim de 2023 e o integrou no Sub-15. Em 2024, Arthur Monteiro foi campeão estadual, assim como no Sub-17 na temporada seguinte. Ele ainda foi convocado pela Seleção em amistosos contra o Paraguai.

O lateral-esquerdo, contudo, tem apenas um acordo de formação com o Furacão. Ele já pode assinar um contrato profissional desde outubro do ano passado, quando completou 16 anos.

A multa rescisória atual é de R$ 1 milhão para o mercado nacional, que representa até 2.000 vezes o salário. O valor para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 376,6 milhões, na cotação atual), assim como o meia-atacante Bruninho, que estreou profissionalmente com gol no Paranaense.

Athletico termina na liderança do Grupo 5 da Copinha

O Athletico encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 5 da Copinha, com 7 pontos. O Furacão estreou com empate em 1 a 1 com o Sporting Osasco-SP, e bateu o Maricá-RJ por 1 a 0 e o Araçatuba-SP por 2 a 1.

O Osasco Sporting-SP ficou em segundo, com 5 pontos. O Maricá-RJ fechou com 3 pontos, e o Araçatuba-SP terminou como lanterna, zerado. Os dois primeiros avançaram para o mata-mata.

Próximo jogo do Athletico na Copinha

O Furacão encara o Ceará, segundo colocado do Grupo 6, pela segunda fase. O jogo será na segunda-feira (12), às 18h45 (de Brasília), no Adhemarzão, em Araçatuba (SP), com transmissão do canal Xsports.