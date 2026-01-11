Autor de golaço contra o Cruzeiro já foi suspenso do futebol e tem passagem pela Kings League

Conteúdo Especial

Autor do lindo gol (veja abaixo) que deu a vitória ao Pouso Alegre sobre o Cruzeiro, na noite do último sábado (10), no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, o meia Gabriel Tota, de 24 anos, precisou superar adversidades para voltar a se destacar. Isso vai de longa suspensão dos gramados ao período em que atuou no gramado sintético para manter-se ativo.

Gabriel Tota foi um dos jogadores punidos na Operação Penalidade Máxima, que investigou casos de manipulação de apostas, e listado como "eliminado" do esporte. O tribunal apontou que ele recebeu valores da quadrilha em sua conta bancária, que seriam repassados ao zagueiro Paulo Miranda no esquema liderado por Bruno Lopez.

O jogador pegou suspensão de dois anos e só foi liberado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em revisão feita no início de setembro de 2025. Na época, nomes como Ygor Catatau e Matheus Gomes também fora eliminados dentro da mesma investigação por parte do Ministério Público do Estado de Goiás.

Foi um período difícil para o meia, que, na época, tinha contrato de empréstimo com o Juventude, cedido pelo Ypiranga, para jogar a Série B do Brasileirão. Foi provado que o jogador recebeu cartões amarelos em duas partidas do Juventude na Série A de 2022.

Antes da liberação, Gabriel Tota passou pela Kings League, liga de futebol 7 idealizada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O atleta defendeu a equipe da LOUD na competição brasileira, em 2025, sendo peça especial do elenco, draftado na lista de "wildcards".

Gabriel Tota teve passagem pela Kings League (Foto: Reprodução)

Gabriel Tota recupera espaço

Após a liberação, Tota, então, recebeu oportunidade e assinou com o Pouso Alegre para o Campeonato Mineiro. Em sua primeira partida após a suspensão de cerca de dois anos, o jogador marcou um lindo gol contra a Raposa e desabafou.

— Foi um período muito difícil (suspensão). Apanhei bastante, dei a volta por cima e estou colhendo os frutos junto com minha equipe — disse o meia, ao "sportv", após a partida contra o Cruzeiro.