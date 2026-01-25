Pedrinho celebra título do Cruzeiro na Copinha e revela planejamento para trio

Na tarde deste domingo (25), o Cruzeiro conquistou sua terceira Copinha ao bater o São Paulo por 2 a 1 no Pacaembu. Após a partida, o dono da SAF celeste, Pedrinho, conversou com a imprensa e celebrou o título dos Crias da Toca.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– Graças a Deus, foi maravilhoso ganhar o primeiro título nosso. Vai fazer dois anos que compramos o Cruzeiro. O time do São Paulo é muito forte, então, a garotada está de parabéns. É muito bom (ganhar títulos) – disse Pedro Lourenço.

Além disso, o presidente da Raposa também ressaltou o planejamento da equipe para três jogadores específicos, que já se reapresentaram ao elenco profissional.

continua após a publicidade

Gustavinho marca o segundo gol do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copinha (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS/Gazetapress / Mochila Press/Mochila Press)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Nós estamos olhando com muito carinho a base. Eu falo sempre que o maior legado do time é a base. Três já vão integrar o profissional na terça-feira (27): o Baptistella, o Murilo e o Rayan. Eles vão integrar o grupo principal – comentou Pedrinho.

– Na medida do que forem correndo os jogos, vão aparecer outros. Os meninos têm grande potencial. Estamos olhando com carinho para os meninos. Nós temos muita coisa boa, vamos com calma com eles, mas muito feliz com este título – complementou.

continua após a publicidade

Título do Cruzeiro na Copinha

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 1 e ficou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (25), na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Em uma final intensa e marcada por muita disputa, o Tricolor até tentou reagir, mas não conseguiu conter a força da Raposa, que foi mais eficiente nos momentos decisivos da partida. Este foi o segundo título conquistado pela equipe mineira na competição.