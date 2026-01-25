menu hamburguer
Pedrinho celebra título do Cruzeiro na Copinha e revela planejamento para trio

O Cruzeiro bateu o São Paulo na final da Copinha

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/01/2026
15:25
MG - BELO HORIZONTE - 10/01/2026 - MINEIRO 2026, CRUZEIRO X POUSO ALEGRE - Pedro Lourenco o Pedrinho dono do Cruzeiro (Foto:Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)
imagem camera Pedro Lourenco o Pedrinho dono do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na tarde deste domingo (25), o Cruzeiro conquistou sua terceira Copinha ao bater o São Paulo por 2 a 1 no Pacaembu. Após a partida, o dono da SAF celeste, Pedrinho, conversou com a imprensa e celebrou o título dos Crias da Toca.

– Graças a Deus, foi maravilhoso ganhar o primeiro título nosso. Vai fazer dois anos que compramos o Cruzeiro. O time do São Paulo é muito forte, então, a garotada está de parabéns. É muito bom (ganhar títulos) – disse Pedro Lourenço.

Além disso, o presidente da Raposa também ressaltou o planejamento da equipe para três jogadores específicos, que já se reapresentaram ao elenco profissional.

Gustavinho marca o segundo gol do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copinha (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS/Gazetapress
Gustavinho marca o segundo gol do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copinha (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS/Gazetapress / Mochila Press/Mochila Press)

– Nós estamos olhando com muito carinho a base. Eu falo sempre que o maior legado do time é a base. Três já vão integrar o profissional na terça-feira (27): o Baptistella, o Murilo e o Rayan. Eles vão integrar o grupo principal – comentou Pedrinho.

– Na medida do que forem correndo os jogos, vão aparecer outros. Os meninos têm grande potencial. Estamos olhando com carinho para os meninos. Nós temos muita coisa boa, vamos com calma com eles, mas muito feliz com este título – complementou.

Título do Cruzeiro na Copinha

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 1 e ficou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (25), na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Em uma final intensa e marcada por muita disputa, o Tricolor até tentou reagir, mas não conseguiu conter a força da Raposa, que foi mais eficiente nos momentos decisivos da partida. Este foi o segundo título conquistado pela equipe mineira na competição.

