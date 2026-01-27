Copinha 2026 tem sucesso de transmissão; veja números
Torneio consagrou o Cruzeiro como campeão
A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi um sucesso de transmissão. A competição - a maior de base do mundo - registrou um impressionante crescimento de mais de 40% em visualizações em relação à edição de 2025, ultrapassando a marca de 230 milhões de views. As partidas passaram na CazéTV, XSports, Record, Record News e o canal oficial da FPF no YouTube (Paulistão), marcas detentoras dos direitos.
O torneio ganhou ainda mais força com uma final histórica na Mercado Livre Arena Pacaembu, com ingressos esgotados. Cerca de 19 mil torcedores estiveram no estádio e transformaram a decisão em um verdadeiro megaevento esportivo. Dentro de campo, o Cruzeiro conquistou o troféu da competição, após derrotar o São Paulo por 2 a 1.
O desempenho expressivo também se refletiu no interesse das marcas. Com patrocínios de Centauro, Eurofarma, Wizard, SIL e BIS, a Copinha 2026 se consolidou como uma plataforma premium de engajamento, conectando audiência massiva, experiências presenciais e inéditas, além de forte presença multiplataforma.
Audiência em crescimento e alcance multiplataforma
A CazéTV alcançou mais de 12,5 milhões de espectadores únicos ao longo da competição, sendo 2,6 milhões apenas na final entre Cruzeiro x São Paulo, além de ultrapassar 60 milhões de visualizações durante a Copinha 2026.
Já a XSports foi um dos grandes destaques do torneio, somando mais de 135 milhões de visualizações entre TV aberta e YouTube. Durante o período da Copinha, o canal registrou um crescimento expressivo no digital, com mais de meio milhão de novos inscritos, ou seja, um aumento exponencial de 446%. Atualmente, a Copinha ocupa o Top 15 das maiores audiências do YouTube da XSports, reforçando o impacto da competição na plataforma.
Na Record, a final da Copinha atingiu uma média de 7 milhões de brasileiros por minuto, reforçando o apelo nacional da competição. Em Belo Horizonte, o título do Cruzeiro levou a emissora à liderança de audiência, com 6,1 pontos de média, evidenciando o impacto regional e a força das torcidas.
