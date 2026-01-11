menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (11/01/2026)

Veja as partidas televisionadas deste fim de semana

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
08:00
Campeonato Carioca 2025 elenco Flamengo
imagem cameraElenco do Flamengo antes de partida válida pelo Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (11), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta da Copinha, dos campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Baiano, Catarinense e estaduais pelo Brasil, além de grandes duelos na Copa da Inglaterra, Copa da França, Supercopa da Espanha, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Holandês, Campeonato Mexicano e partidas do futebol feminino europeu, incluindo final continental. Ao longo do dia, clássicos, confrontos decisivos e jogos de peso movimentam a programação esportiva.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 11 de janeiro de 2026)

Campeonato Holandês

  • 8h15 – Heerenveen x Feyenoord – Disney+
  • 10h30 – Telstar x Ajax – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. 8h30 – Lecce x Parma – Disney+
  2. 11h – Fiorentina x Milan – CazéTV e Disney+
  3. 14h – Hellas Verona x Lazio – Xsports e Disney+
  4. 16h45 – Inter de Milão x Napoli – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano – Segunda Divisão

  • 11h – Mantova x Palermo – SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h15 – Padova x Modena – SportyNet (YouTube)

Copinha

  • 8h45 – Água Santa x Brasiliense – Paulistão (YouTube)
  • 8h45 – Batalhão x Monte Roraima – Paulistão (YouTube)
  • 11h – Palmeiras x Remo – Record e Xsports (TV e YouTube)
  • 11h – Sfera x Fluminense – Record e Xsports (YouTube)

Copa da Inglaterra

  • 9h – Derby County x Leeds – ESPN e Disney+
  • 11h – Portsmouth x Arsenal – ESPN e Disney+
  • 11h30 – West Ham x Queens Park Rangers – ESPN 4 e Disney+
  • 11h30 – Swansea x West Bromwich – Disney+
  • 11h30 – Hull City x Blackburn – Disney+
  • 13h30 – Manchester United x Brighton – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  1. 9h – Chelsea (F) x West Ham (F) – ESPN 4 e Disney+
  2. 9h – Manchester City (F) x Everton (F) – Canal GOAT e Disney+
  3. 11h30 – Liverpool (F) x London City Lionesses (F) – Disney+

Supercopa da Itália Feminina

  • 11h – Juventus (F) x Roma (F) – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

  1. 10h – Rayo Vallecano x Mallorca – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  2. 12h15 – Levante x Espanyol – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

  1. 10h – Leganés x Valladolid – Disney+
  2. 12h15 – Granada x Castellón – Disney+

Campeonato Goiano

  1. 10h – Anapolina x Inhumas – TV Brasil Central
  2. 16h – Goiás x Goiatuba – TV Brasil Central

Campeonato Escocês

  • 11h – Dundee x Hearts – Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 – Aberdeen x Rangers – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão

  1. 11h30 – Borussia Mönchengladbach x Augsburg – Canal GOAT e OneFootball
  2. 13h30 – Bayern x Wolfsburg – RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball

Copa da França

  • 14h – Nantes x Nice – SportyNet (TV e YouTube)
  • 17h – Lille x Lyon – SportyNet (TV e YouTube)

Supercopa da Espanha

  • 16h – Barcelona x Real Madrid – ESPN e Disney+
Jogos de hoje: Éder Militão, do Real Madrid, e Pedri, do Barcelona, disputam bola durante o El Clásico (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Jogos de hoje: Éder Militão, do Real Madrid, e Pedri, do Barcelona, disputam bola durante o El Clásico (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Campeonato Paulista

  1. 16h – Corinthians x Ponte Preta – TNT e HBO Max
  2. 17h – Velo Clube x Botafogo-SP – HBO Max
  3. 18h15 – Noroeste x RB Bragantino – HBO Max
  4. 20h30 – Mirassol x São Paulo – Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Baiano

  • 16h – Bahia x Jequié – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green

Campeonato Catarinense

  • 16h – Camboriú x Chapecoense – N Sports
  • 18h – Criciúma x Avaí – NSC TV

Campeonato Potiguar

  • 16h – ABC x Laguna – Canal GOAT

Campeonato Paranaense

  • 16h – Andraus x São Joseense – Canal GOAT
  • 16h – Foz do Iguaçu x Azuriz – Canal GOAT
  • 17h30 – Cianorte x Athletico-PR – Canal GOAT
  • 18h30 – Galo Maringá x FC Cascavel – Canal GOAT

Campeonato Cearense

  1. 16h – Maranguape x Tirol – FCFTV
  2. 18h – Ferroviário x Fortaleza – TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV

Campeonato Pernambucano

  • 17h – Santa Cruz x Decisão – Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Carioca

  • 18h – Flamengo x Portuguesa-RJ – Globo e Premiere

Campeonato Mineiro

  • 18h – Atlético-MG x Betim – Globo, ge tv e Premiere
  • 19h30 – América-MG x Athletic – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere

Campeonato Gaúcho

  • 18h – Internacional x Novo Hamburgo – RBS TV, Sportv e Premiere

Amistoso

  • 21h – River Plate x Millonarios – Disney+

Campeonato Mexicano

  • 22h – Atlético San Luis x Tigres – Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias