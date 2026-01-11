Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (11/01/2026)
Veja as partidas televisionadas deste fim de semana
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (11), a bola rola desde cedo e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta da Copinha, dos campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Baiano, Catarinense e estaduais pelo Brasil, além de grandes duelos na Copa da Inglaterra, Copa da França, Supercopa da Espanha, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Holandês, Campeonato Mexicano e partidas do futebol feminino europeu, incluindo final continental. Ao longo do dia, clássicos, confrontos decisivos e jogos de peso movimentam a programação esportiva.
Relacionadas
- Onde Assistir
Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Supercopa da Espanha
Onde Assistir10/01/2026
- Onde Assistir
Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Onde Assistir10/01/2026
- Onde Assistir
União Mogi x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Onde Assistir10/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 11 de janeiro de 2026)
Campeonato Holandês
- 8h15 – Heerenveen x Feyenoord – Disney+
- 10h30 – Telstar x Ajax – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 – Lecce x Parma – Disney+
- 11h – Fiorentina x Milan – CazéTV e Disney+
- 14h – Hellas Verona x Lazio – Xsports e Disney+
- 16h45 – Inter de Milão x Napoli – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano – Segunda Divisão
- 11h – Mantova x Palermo – SportyNet (TV e YouTube)
- 13h15 – Padova x Modena – SportyNet (YouTube)
Copinha
- 8h45 – Água Santa x Brasiliense – Paulistão (YouTube)
- 8h45 – Batalhão x Monte Roraima – Paulistão (YouTube)
- 11h – Palmeiras x Remo – Record e Xsports (TV e YouTube)
- 11h – Sfera x Fluminense – Record e Xsports (YouTube)
Copa da Inglaterra
- 9h – Derby County x Leeds – ESPN e Disney+
- 11h – Portsmouth x Arsenal – ESPN e Disney+
- 11h30 – West Ham x Queens Park Rangers – ESPN 4 e Disney+
- 11h30 – Swansea x West Bromwich – Disney+
- 11h30 – Hull City x Blackburn – Disney+
- 13h30 – Manchester United x Brighton – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 9h – Chelsea (F) x West Ham (F) – ESPN 4 e Disney+
- 9h – Manchester City (F) x Everton (F) – Canal GOAT e Disney+
- 11h30 – Liverpool (F) x London City Lionesses (F) – Disney+
Supercopa da Itália Feminina
- 11h – Juventus (F) x Roma (F) – Canal GOAT
Campeonato Espanhol
- 10h – Rayo Vallecano x Mallorca – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h15 – Levante x Espanyol – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão
- 10h – Leganés x Valladolid – Disney+
- 12h15 – Granada x Castellón – Disney+
Campeonato Goiano
- 10h – Anapolina x Inhumas – TV Brasil Central
- 16h – Goiás x Goiatuba – TV Brasil Central
Campeonato Escocês
- 11h – Dundee x Hearts – Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 – Aberdeen x Rangers – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão
- 11h30 – Borussia Mönchengladbach x Augsburg – Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 – Bayern x Wolfsburg – RedeTV!, CazéTV, Sportv e OneFootball
Copa da França
- 14h – Nantes x Nice – SportyNet (TV e YouTube)
- 17h – Lille x Lyon – SportyNet (TV e YouTube)
Supercopa da Espanha
- 16h – Barcelona x Real Madrid – ESPN e Disney+
Campeonato Paulista
- 16h – Corinthians x Ponte Preta – TNT e HBO Max
- 17h – Velo Clube x Botafogo-SP – HBO Max
- 18h15 – Noroeste x RB Bragantino – HBO Max
- 20h30 – Mirassol x São Paulo – Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Baiano
- 16h – Bahia x Jequié – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
Campeonato Catarinense
- 16h – Camboriú x Chapecoense – N Sports
- 18h – Criciúma x Avaí – NSC TV
Campeonato Potiguar
- 16h – ABC x Laguna – Canal GOAT
Campeonato Paranaense
- 16h – Andraus x São Joseense – Canal GOAT
- 16h – Foz do Iguaçu x Azuriz – Canal GOAT
- 17h30 – Cianorte x Athletico-PR – Canal GOAT
- 18h30 – Galo Maringá x FC Cascavel – Canal GOAT
Campeonato Cearense
- 16h – Maranguape x Tirol – FCFTV
- 18h – Ferroviário x Fortaleza – TV Verdes Mares, Canal GOAT, TVC e FCFTV
Campeonato Pernambucano
- 17h – Santa Cruz x Decisão – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Carioca
- 18h – Flamengo x Portuguesa-RJ – Globo e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h – Atlético-MG x Betim – Globo, ge tv e Premiere
- 19h30 – América-MG x Athletic – SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
Campeonato Gaúcho
- 18h – Internacional x Novo Hamburgo – RBS TV, Sportv e Premiere
Amistoso
- 21h – River Plate x Millonarios – Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h – Atlético San Luis x Tigres – Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias