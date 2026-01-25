Apesar do golpe duro que foi a derrota do São Paulo na final da Copinha diante do Cruzeiro, a torcida tricolor demonstrou muito orgulho e satisfação com o trabalho do técnico Allan Barcellos. O técnico possui contrato com o clube até 2027. Mesmo após o vice, Harry Massis - presidente momentâneo do São Paulo-, destacou que a renovação foi pensando também em uma trilha no profissional.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a torcida do Tricolor parece estar alinhada com essa ideia do presidente. Muitos são os pedidos para que Allan Barcellos integre a equipe profissional do São Paulo, após grande atuação na Copinha 2026.

➡️ São Paulo chega aos 96 anos pressionado por crise esportiva e política

Cruzeiro vence São Paulo e se consagra campeão da Copinha

O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 1 e ficou com o título da Copinha. Em uma final intensa e marcada por muita disputa, o Tricolor até tentou reagir, mas não conseguiu conter a força da Raposa, que foi mais eficiente nos momentos decisivos da partida. Este foi o segundo título conquistado pela equipe mineira na competição.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Allan Barcellos projeta futuro no profissional

- Agradeço ao presidente pelo reconhecimento do trabalho. Acredito que seja um processo natural, que precisa respeitar etapas. Não será diferente agora. O período ficará a critério do que o clube definir dentro desse processo de transição, seja qual for o prazo - disse Allan Barcellos, técnico do Sub-20 do São Paulo, sobre integrar comissão da equipe principal.

Barcellos falou também sobre como trabalha a parte psicológica dos jogadores do São Paulo que disputaram a Copinha. Muitos nomes do elenco, como Paulinho e Nícolas, estão na mira do elenco profissional de Crespo.

continua após a publicidade

- Eles já vivenciaram dois cenários distintos: a perda de uma final no Paulista e a conquista da Copa do Brasil, quando tentamos entender o que havia de positivo. Hoje não foi diferente. Eles vão sentir, claro, mas buscamos compreender os motivos, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, e valorizar essa molecada que fez um trabalho de referência - contou.