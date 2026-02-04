Destaque da Copinha marca primeiro gol como profissional

O meia Leandro Germano, de apenas 18 anos, foi o principal destaque do Monte Roraima na Copa São Paulo de Futebol Jr, disputada em janeiro deste ano. Após boas atuações e 3 gols marcados, inclusive contra o Palmeiras, Germano assinou seu primeiro contrato profissional.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão terá 25% dos jogos em gramados sintéticos; saiba quais

Já na segunda rodada do Estadual, Germano teve a oportunidade de entrar em campo. O atleta foi o autor do belo gol da virada contra o Progresso. A evolução do jovem desperta o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro. O resultado colocou a equipe do Monte Roraima na liderança da competição, com 06 pontos. Germano celebrou seu primeiro gol e valorizou a vitória.

— É um sonho que começou lá atrás, desde muito novo. Uma luta diária não só minha, mas de toda a família e pessoas que ajudam na gestão da carreira. A Copinha foi muito positiva para mim e pude assinar meu primeiro contrato profissional. E agora marcar meu primeiro gol nos dá a certeza de que estamos no caminho certo!

continua após a publicidade

Sobre o assédio de outros clubes, Germano mostra calma e confiança no processo. O atleta garantiu estar satisfeito com a estrutura de trabalho no Monte Roraima.

— Claro que é gratificante saber que clubes de Série B e até Série A estão me observando. Quando aceitei vir para o Monte Roraima, foi pelo projeto apresentado. É um clube novo, uma SAF, que ainda vai dar o que falar no Brasil. Estou tendo uma grande oportunidade de evoluir como atleta e mostrar meu futebol! — finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.