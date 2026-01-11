Cianorte e Athletico empataram em 1 a 1 no final da tarde deste domingo (11), no Albino Turbay, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2026. Bruno Dentinho marcou para o Leão do Vale, e João Cruz igualou para o Furacão.

Com o resultado, o Cianorte ficou na segunda posição do Grupo B, com 2 pontos. Já o Athletico é o terceiro colocado do Grupo A, com 4 pontos.

Como foi o jogo?

O Cianorte foi melhor por quase todo o primeiro tempo abriu o placar aos 15. Wagner Manaus fez boa jogada pela direita e tocou para Bruno Dentinho, que chutou de perna esquerda e acertou o canto alto de Matheus Soares, que tocou na bola e não evitou o gol. 1x0

Em vantagem, o Leão do Vale teve duas chances de ampliar. O próprio Dentinho assustou em chute rasteiro, enquanto Vinni Faria driblou Belezi na área e só parou em boa defesa do goleiro.

Com dificuldades de criação, o Athletico só levou perigo na reta final. Em jogada individual, Bruninho passou por dois marcadores dentro da área e bateu de bico para defesa de Felipe Garcia. No lance seguinte, Dudu cruzou da direita para Bruninho, que se antecipou ao goleiro e cabeceou às redes, mas a arbitragem anulou por impedimento.

No segundo tempo, o jogo foi mais movimentado. O Furacão empatou aos 8, com João Cruz, que driblou Chagas fora da área e bateu de direita no canto do goleiro. O Cianorte respondeu em duas finalizações perigosas de Dioran, que passaram perto do gol - uma delas tocou a trave.

A equipe rubro-negra já tinha chego novamente em chutes de Gilberto e Dudu até ter outro gol anulado. Belezi, da direita, cruzou para Bruninho na pequena área, mas o meia-atacante estava à frente da marcação.

A partir dos 30, o jogo caiu de produção ofensivamente. Chiqueti, em chute fraco na área travado, e Pedro Ivo, em cabeçada para fora, foram as únicas jogadas mais incisivas até o fim do jogo.

Próximos jogos de Cianorte e Athletico

O Cianorte volta a campo contra o São Joseense na quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), na Vila Capanema. Já o Athletico recebe o Operário-PR na quarta-feira (14), às 20h30, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela terceira rodada do Campeonato Paranaense.

✅ FICHA TÉCNICA

CIANORTE 1X1 ATHLETICO

2ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Domingo, 11 de janeiro, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Albino Turbay, em Cianorte (PR)

🥅 Gols: Bruno Dentinho 15/1ºT (Cianorte); João Cruz 7/2ºT (Athletico);

🟨 Cartões amarelos: Dioran, Jakão e Pedro Ivo (Cianorte); João Correia (Athletico)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Victor Salles Cirilo

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Diego Fortunato

🖥️ Quarto árbitro: Rayder Rodrigo Nogueira Basso

⚽ ESCALAÇÕES

CIANORTE (Técnico: Rafael Ferro)

Felipe Garcia; Wagner Manaus, Jakão, Wesley e Gustavo Silveira; Natham (Andriw), Gabriel Chagas e Gabriel Silva (Aislan); Bruno Dentinho (Pedro Ivo), Vinni Faria e Dioran.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Matheus Soares; Gilberto (Vitinho), Habraão, Belezi e Claudinho; Riquelme, Alejandro García (Lucas Marezi), João Cruz e Dudu (Lucas Amorim), Bruninho (Chiqueti) e Renan Peixoto (Renan Viana).