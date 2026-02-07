Com destaques da Copinha, veja a convocação da Seleção Brasileira sub-17

Técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista completa na última sexta-feira (6) para a segunda fase de preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá de 3 a 19 de abril.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta fase, 24 jogadores foram convocados para dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Barranquilla. Dentre os nomes chamados está o de Eduardo Conceição, sensação do Palmeiras na Copinha deste ano.

O jovem de 16 anos assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube alviverde no início de janeiro, com duração até dezembro de 2029 e multa rescisória astronômica para clubes do exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões, na cotação atual). A ideia é assegurar a permanência de Eduardo Conceição.

continua após a publicidade

Além dele, Eduardo Pape, destaque do Cruzeiro na conquista da Copinha este ano, também está na lista de Patetuci.

Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja a convocação completa da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

Vitor Wachter - Grêmio

Arthur Sehn - Athletico-PR

João Soato - São Paulo

Defensores

Samuel Almeida - Atlético-MG

Lucas Alves - Red Bull Bragantino

Arthur Monteiro - Athletico-PR

Alexsandro Araújo - Atlético-MG

David Brendo - Grêmio

Talles Beni - Red Bull Bragantino

Breno Sales - Vasco da Gama

Isaac Leocádio - Palmeiras

Meio-campistas

Vinicius Rocha - Santos

Emanuel Nunes - Red Bull Bragantino

Nicolas Pereira - São Paulo

Ruan Yago - Palmeiras

Eduardo Pape - Cruzeiro

Eduardo Conceição - Palmeiras

Robert William - São Paulo

continua após a publicidade

Atacantes

David Nogueira - Santos

João Bezerra - Internacional

Kauê Furquim - Bahia

Bryan Lima - Athletico-PR

Riquelme Henrique - Atlético-MG

Benjamin Santos - Grêmio

Como será a preparação

A delegação ficará concentrada de 20 a 28 de fevereiro na cidade colombiana. O grupo conta com atletas da geração de 2009, entre eles remanescentes da disputa da Copa 2 de Julho, em Salvador, em 2024.

Após o período de amistosos, a Seleção Sub-17 entra em fase final de preparação, agendada para a Granja Comary, a partir de 18 de março. O país-sede do Campeonato Sul-Americano Sub-17 deste ano ainda não foi definido pela Conmebol.

A Seleção Brasileira defende o título da competição. Em 2025, a Amarelinha venceu o torneio, disputado na Colômbia, de forma invicta.