Com destaques da Copinha, veja a convocação da Seleção Brasileira sub-17
Eduardo Conceição, do Palmeiras, e Eduardo Pape, do Cruzeiro, são alguns jogadores presentes na lista do técnico Carlos Eduardo Patetuci
Técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista completa na última sexta-feira (6) para a segunda fase de preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá de 3 a 19 de abril.
Nesta fase, 24 jogadores foram convocados para dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Barranquilla. Dentre os nomes chamados está o de Eduardo Conceição, sensação do Palmeiras na Copinha deste ano.
O jovem de 16 anos assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube alviverde no início de janeiro, com duração até dezembro de 2029 e multa rescisória astronômica para clubes do exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões, na cotação atual). A ideia é assegurar a permanência de Eduardo Conceição.
Além dele, Eduardo Pape, destaque do Cruzeiro na conquista da Copinha este ano, também está na lista de Patetuci.
Veja a convocação completa da Seleção Brasileira Sub-17
Goleiros
Vitor Wachter - Grêmio
Arthur Sehn - Athletico-PR
João Soato - São Paulo
Defensores
Samuel Almeida - Atlético-MG
Lucas Alves - Red Bull Bragantino
Arthur Monteiro - Athletico-PR
Alexsandro Araújo - Atlético-MG
David Brendo - Grêmio
Talles Beni - Red Bull Bragantino
Breno Sales - Vasco da Gama
Isaac Leocádio - Palmeiras
Meio-campistas
Vinicius Rocha - Santos
Emanuel Nunes - Red Bull Bragantino
Nicolas Pereira - São Paulo
Ruan Yago - Palmeiras
Eduardo Pape - Cruzeiro
Eduardo Conceição - Palmeiras
Robert William - São Paulo
Atacantes
David Nogueira - Santos
João Bezerra - Internacional
Kauê Furquim - Bahia
Bryan Lima - Athletico-PR
Riquelme Henrique - Atlético-MG
Benjamin Santos - Grêmio
Como será a preparação
A delegação ficará concentrada de 20 a 28 de fevereiro na cidade colombiana. O grupo conta com atletas da geração de 2009, entre eles remanescentes da disputa da Copa 2 de Julho, em Salvador, em 2024.
Após o período de amistosos, a Seleção Sub-17 entra em fase final de preparação, agendada para a Granja Comary, a partir de 18 de março. O país-sede do Campeonato Sul-Americano Sub-17 deste ano ainda não foi definido pela Conmebol.
A Seleção Brasileira defende o título da competição. Em 2025, a Amarelinha venceu o torneio, disputado na Colômbia, de forma invicta.
