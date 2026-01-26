Após título da Copinha, cinco jogadores do Cruzeiro irão subir para o elenco profissional

Em um domingo com sentimentos distintos para os cruzeirenses entre o início da tarde e a noite, a parte boa ficou com o título da Copinha. A equipe comandada por Mairon César venceu o São Paulo por 2 a 1 e garantiu o bicampeonato do Cruzeiro na competição.

Do elenco que conquistou o troféu na competição de base, cinco Crias da Toca serão aproveitados pelo profissional. Depois da própria conquista, o dono da SAF do Cabuloso, Pedrinho, revelou alguns nomes que iriam subir.

– Nós estamos olhando com muito carinho a base. Eu falo sempre que o maior legado do time é a base. Três já vão integrar o profissional na terça-feira (27): o Baptistella, o Murilo e o Rayan. Eles vão integrar o grupo principal – comentou .

Cruzeiro campeão da Copinha (Foto: Marco Galvão / Cruzeiro)

Tite confirmou nomes da base do Cruzeiro e citou mais dois

Na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético-MG, o técnico Tite confirmou os três nomes e ainda adicionou mais dois atletas.

– Nós acompanhamos, parabéns à base do Cruzeiro, fez um grande campeonato. Um título, queríamos comemorar com uma situação melhor. Temos que absorver, assimilar. Vamos ver agora, trazer jogadores que possam agregar. São cinco jogadores. Baptistella, Rhuan, Lelis, Murilo e Vitor Lamounier – revelou Tite.

Quem são os garotos?

Cauan Baptistella e Rayan Lelis já foram utilizados por Tite nesta temporada no elenco profissional. O primeiro, ítalo-brasileiro, marcou 17 gols pelo Sub-20 e já tem contrato com a Raposa até o fim de 2030. Ele chegou à Toca da Raposa em 2022, depois de passagens por São Paulo e Ska Brasil.

Já Rayan Lelis foi relacionado inclusive para o último jogo do Cruzeiro no último Brasileirão, contra o Santos. Ele chegou ao clube em 2023, após uma boa passagem pelo Sub-17 do Athletico-PR.

Rhuan Gabriel tem marcado seu nome na Seleção Brasileira Sub-20 e irá ganhar sua primeira chance entre os profissionais. Ele já foi relacionado algumas vezes, mas nunca jogou com o time principal.

Murilo Rhikman está no elenco profissional desde o ano passado, alçado por Leonardo Jardim. Ele já foi relacionado 24 vezes e participou de seis jogos, sendo quatro como titular.

Na Toca da Raposa desde 2018, quando tinha 11 anos, Vitor Lamounier chegou a ser relacionado para um jogo do elenco profissional em 2025, contra o Sport. Na Copinha, foi destaque na equipe de Mairon César, com direito a milagre na decisão da competição.