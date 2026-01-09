Joia de 60 milhões de euros estreia com gol no profissional do Athletico
Bruninho, 17 anos, marca n vitória do Furacão contra o Andraus
O Athletico venceu o Andraus por 2 a 1 na noite de quinta-feira (8), na Arena da Baixada, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Um dos gols foi feito pelo meia-atacante Bruninho, que estreou profissionalmente aos 17 anos e tem multa de 60 milhões de euros (R$ 376,6 milhões, na cotação atual).
Chiqueti fez o outro gol rubro-negro, e Caio Cézar descontou. Com o resultado, o Gigante da Pedreira ficou na quarta posição do Grupo B, zerado, enquanto o Furacão é o líder do Grupo A, com 3 pontos.
Bruninho já tinha sido participativo no primeiro tempo, com duas finalizações, e até desperdiçou uma chance clara no começo do segundo tempo. O primeiro gol, contudo, saiu aos 10 minutos.
O camisa 11 recebeu perto do bico da área pela direita, cortou para o meio e virou o pé para finalizar forte no canto do goleiro Luís Carlos. A assistência foi de João Cruz.
- Olho para ele como os outros. Ele queimou etapas. Não tenho problema nenhum em queimar etapa quando se tem qualidade para isso. Ele estreou no Sub-20 há dois meses. E agora está a queimar outra etapa nos times de aspirantes. Não podemos ser irresponsáveis de achar que Bruninho vai decidir todo jogo. Ele saiu por estar cansado e precisa evoluir para aguentar os 90 minutos - avaliou o técnico João Correia, em entrevista coletiva.
Bruninho está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos, após ser descoberto por Fernando Santos, observador técnico do Athletico. Ele subiu para o sub-17 em 2024, mas passou a se destacar no ano passado.
Camisa 10 da categoria, o meia-atacante fez 23 gols em 37 jogos em 2025: 10 no Brasileirão, oito no Paranaense, três na Copa do Brasil e dois na Copa Sul.
Não por acaso, na metade de setembro, começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo. No final de outubro, ele subiu para o Sub-20 e marcou dois gols em seis partidas pela Copa Sul.
Já na metade de dezembro, Bruninho foi integrado ao time de aspirantes, que tem atletas do Sub-20 e seis reforços da equipe principal, e ficou de fora da Copinha. A titularidade na estreia do Paranaense é vista como 'natural' internamente no Athletico.
Bruninho, do Athletico, foi afastado antes da renovação
Com o desempenho no Brasileirão Sub-17, quando o Athletico parou na semifinal, Bruninho chamou a atenção de Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras. A renovação dele, então, virou uma novela.
A ideia da cúpula atleticana era ampliar a multa rescisória, já que primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até o mesmo mês de 2028. O atleta tinha mudado de representante, com um familiar assumindo a gestão da carreira, e viveu um impasse.
Com a permanência travada, o camisa 10 do Furacão foi afastado pela diretoria por dois jogos. O primeiro contrato profissional tinha sido assinado em abril, com validade até abril de 2028.
Após algumas semanas, o agente e o clube entraram em um consenso tanto pelo salário quanto pelo tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileiro.
Bruninho assinou com o Athletico até março de 2030. O valor para o mercado nacional subiu de R$ 14 milhões para R$ 40 milhões. A quantia para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 376,6 milhões, na cotação atual).
Europa de olho em Bruninho, do Athletico
Além dos times brasileiros, que obrigaram o Athletico a acelerar a renovação, a Europa também está de olho de Bruninho. Ao menos cinco clubes já o sondaram e monitoram o futuro dele: o inglês Tottenham, os portugueses Benfica e Porto, o espanhol Real Betis, e o russo Zenit.
Vale lembrar que o meia só completa 18 anos, quando pode sair do Brasil, em 16 de agosto de 2026.
Próximo jogo do Athletico
O Athletico volta a campo contra o Cianorte no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Albino Turbay. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.
