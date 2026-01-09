Athletico vence o Araçatuba-SP e avança à segunda fase da Copinha; veja os gols
Furacão termina a primeira fase na liderança do Grupo 5
O Athletico venceu o Araçatuba-SP por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (9), no estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão, pela terceira rodada do Grupo 5, e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rhichey e Arthur Monteiro fizeram para o Furacão, e Erlan marcou pelo time paulista.
O Athletico começou com mais volume de jogo e teve finalizações perigosas com Dani Alves, Ruan e Rhichey em menos de 15 minutos. Depois, Rair obrigou Murilo a fazer grande defesa em chute dentro da área após escanteio.
O gol rubro-negro, contudo, só saiu na reta final da primeira etapa. Aos 44, após bate e rebate, Davi Alves cabeceou para a pequena área, e Rhichey infiltrou sozinho para finalizar às redes. 1x0.
Na volta do intervalo, o Araçatuba-SP teve uma chance clara com Ezequiel, que arrancou sozinho e bateu rente à trave. Logo depois, com 4, conseguiu o empate. Após escanteio, Erlan cabeceou, o goleiro Maksym espalmou e o próprio jogador aproveitou o rebote na área. 1x1.
O Furacão reagiu sete minutos depois e voltou a ter vantagem. Ruan, de calcanhar, encontrou Arthur Monteiro pela esquerda, que invadiu a área e bateu rasteiro na saída do goleiro. 2x1.
Em vantagem, a equipe atleticana teve oportunidades de ampliar com Ruan, duas vezes, Rhichey e Dani Alves, todos dentro da área, mas desperdiçou. O Araçatuba-SP arriscou alguns chutes de fora da área e o mais perigoso foi de Calado por cima do travessão.
Athletico termina na liderança do Grupo 5 da Copinha
Com a vitória, o Athletico encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 5 da Copinha, com 7 pontos. O Furacão estreou com empate em 1 a 1 com o Sporting Osasco-SP, e bateu o Maricá-RJ por 1 a 0 e o Araçatuba-SP por 2 a 1.
O Osasco Sporting-SP ficou em segundo, com 5 pontos. O Maricá-RJ fechou com 3 pontos, e o Araçatuba-SP terminou como lanterna, zerado. Os dois primeiros avançaram para o mata-mata.
Próximo jogo do Athletico na Copinha
O Furacão encara o Ceará, segundo colocado do Grupo 6, pela segunda fase. Já o Sporting Osasco-SP enfrenta o Grêmio Prudente-SP, líder e com 100% de aproveitamento do Grupo 6.
As datas e os horários dos jogos ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
✅ FICHA TÉCNICA
ARAÇATUBA-SP 1X2 ATHLETICO
COPINHA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: Sexta-feira, 9 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba (SP)
🥅 Gols: Rhichey 44/1ºT e Arthur Monteiro 12/2ºT (Athletico); Erlan 4/2ºT (Araçatuba-SP)
🟨 Cartões amarelos: Erlan, Léo, Romarinho e Pará (Araçatuba-SP); Ruan e Arthur Monteiro (Athletico)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues
🚩 Assistentes: Fabrício dos Santos Barbosa e Gustavo Itamar da Silva de Oliveira
🖥️ Quarto árbitro: Eduardo Luiz Di Doné
⚽ESCALAÇÕES
ARAÇATUBA-SP (Técnico: Juninho)
Murilo; Dú (Romarinho), Léo (João Marcos), Pará e Riquelme; Padilha (Kaíque), Erlan (Luiz Otávio) e Calado; Lucas (Diogo Gheler), Ezequiel e Querino (David Congo).
ATHLETICO (Técnico: Alexandre Lemos)
Maksym; Marcos, Guilherme Silva, Rair e Arthur Monteiro; Feitosa (Bruno Varella), Italo (Leonardo Cerci) e Rhichey (José Henrique); Ruan (Luiz Phellipe), Juliano Santini (Gustavo Guedes) e Davi Alves (Bryan).
