Veja agenda dos rivais do Brasil na Copa do Mundo na Data Fifa

A Seleção Brasileira se prepara de olho no importante calendário da Data Fifa de março, que separa os amistosos contra França, na quinta-feira (26), e Croácia, na próxima terça-feira (31), como novos testes por parte do técnico Carlo Ancelotti. O período de compromissos das seleções também será boa oportunidade para observarmos virtudes e pontos fracos dos adversários na Copa do Mundo.

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O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e estreia no dia 13 de junho contra Marrocos. Na mesma chave estão Haiti e Escócia, teoricamente de menor força na luta pela classificação.

Pensando nisso, o Lance! traz a programação das três equipes que cruzarão o caminho da Seleção Brasileira nos Estados Unidos e como elas chegam na Data Fifa de março.

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Confira o calendário dos adversários do Brasil na Data Fifa:

Marrocos

Adversários na estreia na Copa do Mundo para o duelo mais aguardado da primeira fase, os marroquinos terão dois compromissos diante de seleções da escola sul-americana. O primeiro será na sexta-feira (27), em Madrid, na Espanha, contra o Equador, e o segundo em Lens, na França, contra o Paraguai, na terça-feira (31).

Marrocos chegam sob novo comando para os últimos compromissos de preparação para a Copa. Serão os primeiros testes de Mohamed Ouahbi, campeão mundial sub-20 em 2025, que assumiu a equipe no lugar de Walid Regragui.

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Marrocos é o principal rival do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Haiti

"Azarão" do Grupo C, o Haiti misturou o calendário para enfrentar dois estilos bem diferentes. O primeiro confronto será com a Tunísia, que empatou em 1 a 1 com o Brasil em novembro e vem crescendo com estilo ofensivo, no sábado (28), e depois com a Islândia, também no dia 31. Os dois jogos serão no BMO Field, em Toronto, no Canadá, que será palco de seis partidas na Copa.

Escócia

A Escócia, último adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, terá maior conforto na Data Fifa. O time receberá o Japão em Glasgow, no sábado (28), e fará curta viagem para Liverpool, na Inglaterra, onde também será anfitrião no amistoso com a Costa do Marfim, no dia 31.

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