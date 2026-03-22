O primeiro gol contra ocorreu na abertura da Copa de 2014, contra a Croácia, com vitória brasileira por 3 a 1.

Apenas dois jogadores brasileiros marcaram gols contra em Copas: Marcelo em 2014 e Fernandinho em 2018.

A Seleção Brasileira tem uma história de sucesso nas Copas do Mundo, com raríssimos gols contra.

Ao longo de mais de nove décadas de participação em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira construiu uma das histórias mais bem-sucedidas do torneio. Pentacampeão mundial e presença constante nas fases decisivas, o Brasil acumulou centenas de gols marcados e inúmeras vitórias no principal campeonato do futebol internacional. O Lance! apresenta os jogadores do Brasil que marcaram gols contra em Copas do Mundo.

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Entre tantos números positivos, um dado curioso chama atenção: são extremamente raros os gols contra marcados por jogadores brasileiros em Copas do Mundo. Mesmo considerando a grande quantidade de partidas disputadas pela Seleção ao longo da história do torneio, esse tipo de lance aconteceu pouquíssimas vezes.

Até hoje, apenas dois jogadores brasileiros marcaram gols contra em Copas do Mundo, em episódios separados por quatro anos. Esses lances ocorreram em partidas importantes do torneio e ficaram registrados nas estatísticas oficiais da FIFA.

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Jogadores do Brasil que marcaram gols contra em Copas do Mundo

Marcelo — Copa do Mundo de 2014

O primeiro gol contra da história da Seleção Brasileira em Copas aconteceu na Copa do Mundo de 2014, disputada no próprio Brasil.

O lance ocorreu na partida de abertura do torneio, entre Brasil e Croácia, válida pela fase de grupos. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o lateral Marcelo tentou cortar um cruzamento na área e acabou desviando a bola para o próprio gol.

Apesar do lance, a Seleção reagiu e venceu a partida por 3 a 1, iniciando o Mundial com vitória.

O gol acabou entrando para a história como o primeiro gol contra registrado por um jogador brasileiro em Copas do Mundo.

Fernandinho — Mundial de 2018

O segundo gol contra brasileiro em Mundiais aconteceu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O lance ocorreu nas quartas de final, na partida entre Brasil e Bélgica. Aos 13 minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio belga, o volante Fernandinho desviou de cabeça e acabou marcando contra o próprio gol.

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A Bélgica venceu a partida por 2 a 1, resultado que eliminou a Seleção Brasileira da competição.

Casos que não entram na estatística

Ao longo da história das Copas, houve alguns lances que inicialmente pareceram gols contra de jogadores brasileiros, mas que não foram registrados dessa forma nas estatísticas oficiais.

O exemplo mais conhecido aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na partida entre Brasil e Holanda, válida pelas quartas de final.

Na ocasião, um desvio de Felipe Melo em cruzamento acabou resultando no gol holandês. No entanto, a FIFA atribuiu oficialmente o gol ao meia Wesley Sneijder, e não como gol contra do brasileiro.

Por esse motivo, o lance não aparece nas listas oficiais de gols contra da história das Copas do Mundo.

Lista de brasileiros com gols contra em Copas