Rival da Seleção Brasileira vence amistoso de virada antes da Copa do Mundo
Pelo grupo C, a Escócia estreia na Copa do Mundo contra o Haiti, dia 13 de junho
- Matéria
- Mais Notícias
Rival da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a Escócia enfrentou Curaçao neste sábado (30) em uma partida amistosa. Os europeus venceram a partida de virada por 4 a 1, com gols de Findlay Curtis, Lawrence Shankland (2) e Ryan Christie. Tahith Chong abriu o placar para Curaçao.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Seleção deixa Teresópolis e retorna ao Rio após final da Champions League
Seleção Brasileira30/05/2026
- Copa do Mundo
Quem está fora do amistoso entre Brasil e Panamá? Veja desfalques da Seleção
Copa do Mundo30/05/2026
- Seleção Brasileira
Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia da Seleção na Copa
Seleção Brasileira30/05/2026
➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.
A Escócia começou a partida atrás no placar. Tahith Chong arrancou pela direita, cortou para dentro e bateu de esquerda. A bola bateu na trave e entrou aos 17 minutos da primeira etapa. O jogo ficou complicado para Curaçao depois dos 38 minutos, quando Locadia foi expulso.
Os escoceses empataram a partida ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, com Curtis. Na segunda etapa, a seleção europeia não teve problemas para aproveitar a vantagem numérica, conquistar a virada e ampliar o placar com Lawrence Shankland e Ryan Christie.
Adversário do Brasil nas Copas de 1974 e 1998 em fases de grupo, a Escócia reencontra a Seleção Brasileira, agora pelo grupo C da Copa do Mundo. A Escócia nunca chegou à fase de mata-mata, esteve apenas na fase de grupos em todas as suas participações. É um recorde dentre todas as seleções com o mesmo número de presenças em Copas do Mundo (ou mais).
Pelo grupo C, a Escócia estreia na Copa do Mundo contra o Haiti, dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Boston. Na sequência, enfrenta o Marrocos (19 de junho), também em Boston, e encerra a fase de grupos contra o Brasil (24 de junho), em Miami.
Escócia x Brasil
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Lista completa de convocados da Escócia
Goleiros
Craig Gordon (Celtic), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Queens Park Rangers)
Defensores
Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers FC) e Kieran Tierney (Celtic)
Meio-campistas
Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers FC), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich) e Scott McTominay (Napoli)
Atacantes
Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton)
🌍 O Cenário: Como Curaçao chega à Copa?
Para a Copa do Catar, em 2022, a seleção chegou à penúltima fase das eliminatórias, quando foi eliminada pelo Panamá. O progresso seguiu, e, para a Copa de 2026, Curaçao passou por Barbados e Aruba na fase inicial. Depois goleou Santa Lúcia e Haiti na etapa seguinte. Na terceira fase, Curaçao foi sorteada no Grupo B, junto com Jamaica, Trinidad e Tobago e Bermudas. A então zebra manteve constância e, com dois empates contra três vitórias e três empates, garantiu o primeiro lugar do grupo e a histórica classificação para a Copa do Mundo.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias