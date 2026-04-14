Fifa mantém plano e Irã não poderá mudar de sede na Copa do Mundo

A tentativa do Irã de mudar o local de seus jogos da Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos para o México não deu certo. A ideia da Federação Iraniana surgiu após os Estados Unidos começaram a atacar alvos no Irã, junto com Israel. O Irã respondeu atacando países vizinhos, como Jordânia, Catar e Arábia Saudita, que também vão jogar a Copa do Mundo. O então presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a seleção iraniana poderia não estar segura nos Estados Unidos, o que aumentou a pressão.

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Nesse momento, o México parecia uma boa opção. O governo do México, liderado por Claudia Sheinbaum, disse que estava disposto a receber os jogos, mostrando que o país está preparado para sediar o torneio.

A solução mais fácil seria pedir à Coreia do Sul, que tem todos os seus jogos no México, para trocar seu calendário com o do Irã. No entanto, a Coreia do Sul já começou a se preparar para instalar seu centro de treinamento em Guadalajara.

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Mas a Fifa decidiu manter o planejamento original. A razão principal foi que mudar os locais a poucos meses do torneio seria muito complicado, afetando o calendário, os deslocamentos, a segurança e a estrutura para as seleções, os torcedores e a organização. Procurada pelo Lance!, a Fifa não respondeu.

Presidente do México Claudia Sheinbaum disseque o país está preparado para receber os jogos do Irã na Copa do Mundo; Fifa manteve as partidas nos Estados Unidos (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Essa decisão também evita um problema maior. Se a Fifa aceitasse o pedido do Irã, outras seleções poderiam pedir mudanças por razões políticas ou de segurança.

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, viajou à Turquia em 31 de março para se encontrar com a seleção iraniana antes de um amistoso contra a Costa Rica. Ele disse: "O Irã estará na Copa do Mundo. É por isso que estamos aqui".

O Irã foi um dos primeiros países a se classificar para a Copa do Mundo e está no Grupo G, junto com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A equipe irá jogar todos os jogos da fase de grupos na costa oeste dos EUA: dois em Los Angeles e um em Seattle.

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Mesmo que a mudança fosse possível, ela não resolveria o problema por completo. Se o Irã avançar para a fase de mata-mata, a equipe terá que jogar todos os jogos seguintes nos Estados Unidos. Isso poderia criar um confronto político delicado. Se o Irã e os Estados Unidos terminarem em segundo lugar em seus grupos, as duas equipes se enfrentarão em Dallas em 3 de julho.

A equipe iraniana deve chegar ao Arizona até 10 de junho para treinar no complexo esportivo Kino, em Tucson. Eles ficarão hospedados no Westward Look Wyndham Grand Resort & Spa.