Ancelotti confirma capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

TERESÓPOLIS - Carlo Ancelotti confirmou que o zagueiro Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante entrevista coletiva neste sábado (30), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o italiano destacou a liderança de outros jogadores, mas garantiu que o defensor do Paris Saint-Germain continuará vestindo a braçadeira.

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— Vinícius está bem e animado. Teve um tempo justo depois da temporada para descansar. Vai ter um papel importante, pelo que fez nos últimos anos, assim como Raphinha. São jogadores muito importantes para nós. O capitão segue sendo o Marquinhos — disse.

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No entanto, Marquinhos não será o capitão do Brasil no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31). Isso porque o zagueiro jogará a final da Champions League pelo Paris Saint-Germain neste sábado, na Hungria, e só depois se juntará ao resto do grupo. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do rival Arsenal, passam pela mesma situação. Durante a coletiva, Ancelotti comentou a "torcida dividida" na decisão continental.

— Muito difícil falar com eles. Não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte ao Marquinhos ou aos dois Gabriéis. Vamos assistir ao jogo. O mais importante é que terminem o jogo bem. A final é sempre difícil de ter favorito. Vai ser uma final com entretenimento: são duas equipes que mereceram o feito — afirmou.

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Marquinhos gesticula durante treino preparatório do PSG para final da Champions League contra o Arsenal (Foto: Franck Fife / AFP)

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Marquinhos: capitão do Brasil

O zagueiro foi o capitão da Seleção Brasileira em todos os jogos em que foi escalado como titular sob comando de Ancelotti. O mesmo acontecia durante a gestão de Dorival Júnior. Experiente no posto de líder, o brasileiro de 32 anos também veste a braçadeira do PSG frequentemente desde 2021. Na última Copa do Mundo, o capitão do Brasil foi Thiago Silva.