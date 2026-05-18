Tino Marcos e Erika Januza destacam emoção de apresentar convocação da Seleção para a Copa

Dupla participa do anúncio oficial dos jogadores do Brasil em evento no Museu do Amanhã,

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
16:47
Atualizado há 36 minutos
Em entrevista ao Lance!, o jornalista Tino Marcos e a atriz Erika Januza destacaram a emoção e a responsabilidade de comandar a apresentação da convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O anúncio acontece nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro.

Veterano em coberturas de Mundiais, Tino Marcos revelou estar impressionado com a estrutura preparada para o evento, que marca mais um momento histórico em sua carreira.

— Muito grandioso, estou realmente impressionado com a estrutura. Nunca vi nada nesse nível, realmente — afirmou o jornalista, que em 2026 chegará à sua décima Copa do Mundo.

Já Erika Januza ressaltou o envolvimento emocional dos brasileiros com a Seleção e com o torneio mundial.

— É um momento que o país todo está ligado emocionalmente aqui, esperando. O Brasil, independentemente de ser entendedor ou não de futebol, vive intensamente esse momento. Em Copa do Mundo, todo mundo entende um pouco do assunto — disse a atriz.

Palco da convocação da Seleção Brasileira
Palco da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

A Seleção Brasileira já tem definidos os compromissos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A estreia será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil enfrenta o Haiti, em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Encerrando a primeira fase, a equipe comandada pela comissão brasileira encara a Escócia no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 19h (de Brasília).

