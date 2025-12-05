Logo após o sorteio da Copa do Mundo, o técnico do Haiti, Sébastien Migné, disse que jogar contra o Brasil será uma grande oportunidade para a sua seleção. O Haiti faz o segundo jogo da Copa do Mundo contra o Seleção, pelo grupo C, no dia 19 de junho, sexta-feira. O local da partida ainda não foi definido. Marrocos e Escócia completam o grupo.

- Não é fácil para o meu país e meu time, porque quando você tem o sonho de jogar esse tipo de competição, você tem o sonho de competir contra os melhores e quando você pensa em Copa do Mundo, você pensa no Brasil, então é uma grande oportunidade pro Haiti de mostrar uma boa imagem. Certamente não será fácil - disse o técnico, em entrevista à "CazéTV".

Migné espera ainda que o Brasil tenha "fair play" no confronto da Copa do Mundo.

- Eu torço para que o Brasil nos trate com muita hospitalidade, mas é futebol. Então, uma grande oportunidade de Copa do Mundo pra gente, vai ser um prazer e um grande presente para os meus jogadores pra mostrar também as suas qualidades em frente ao mundo todo.

Questionado sobre os objetivos da seleção Haitiana na Copa, o treinador deixou claro que quer se classificar para as fases de mata-mata da competição.

- A gente tem dois objetivos. O primeiro é mostrar o nosso futebol. Estar no nosso nível. E estar no nosso nível é buscar a próxima fase, nisso que temos que trabalhar - finalizou.

O Grupo do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil é o cabeça de chave do grupo C da Copa do Mundo - ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A primeira partida do Brasil será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos. Depois, enfrenta o Haiti, no dia 19, sexta-feira. E finaliza a primeira fase diante da Escócia, dia 24, quarta-feira. Os locais das partidas serão definidos neste sábado.