O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5), não definiu apenas os adversários imediatos da Seleção Brasileira na fase de grupos, Marrocos, Haiti e Escócia, no Grupo C. Ele também abriu espaço para projeções do caminho até o título. E, se os cabeças de chave confirmarem o favoritismo, o trajeto do Brasil rumo ao sonhado hexa pode terminar em uma final com sabor de revanche histórica.
A disposição das equipes no chaveamento coloca Brasil, México, Inglaterra, Argentina, Canadá e Portugal do mesmo lado da tabela, caso todos avancem como líderes de seus grupos. No outro lado ficam Alemanha, França, Holanda, Espanha, Estados Unidos e Bélgica. O desenho abre a possibilidade de decisões com um roteiro conhecido para o torcedor brasileiro.
Final contra a Alemanha: chance de apagar o 7 a 1
Se o Brasil chegar à final e a Alemanha também confirmar seu favoritismo no outro bloco, o torneio pode oferecer a oportunidade que muitos esperam desde 2014: enfrentar os alemães valendo título mundial. Seria o primeiro confronto em Copa desde o 7 a 1 no Mineirão, um dos capítulos mais traumáticos da história da Seleção.
Revanche contra a França por 1998
Caso a França avance e siga até a decisão, o Brasil poderia reencontrar outro fantasma: a final perdida em 1998. Os franceses, cabeça de chave do Grupo I, aparecem no mesmo caminho projetado da Alemanha e também poderiam cruzar com o Brasil apenas na final.
Com o chaveamento projetado, o roteiro do Hexa começa a se desenhar. E, se o futebol permitir o cruzamento perfeito, a Copa de 2026 pode terminar com o Brasil levantando a taça e se vingando ao mesmo tempo.
Cidades sede do grupo da Seleção Brasileira
Grupo C (13 a 24 de junho): Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Mercedes-Benz (Atlanta) e Hard Rock Stadium (Miami)
Grupo A (11 a 24 de junho): Estádio Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo B (12 a 24 de junho): BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi's Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Angeles) e Lumen Field (Seattle)
Grupo D (12 a 25 de junho): SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver), Lumen Field (Seattle) e Levi's Stadium (San Francisco)
Grupo E (14 a 25 de junho): Lincoln Financial Field (Filadélfia), NRG Stadium (Houston), BMO Field (Toronto), Arrowhead Stadium (Kansas City) e MetLife Stadium (Nova York)
Grupo F (14 a 25 de junho): BBVA (Monterrey), AT&T Stadium (Monterrey), NRG Stadium (Houston) e Arrowhead Stadium (Kansas City)
Grupo G (15 a 26 de junho): SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver) e Lumen Field (Seattle)
Grupo H (16 a 27 de junho): Arrowhead Stadium (Kansas City), Hard Rock Stadium (Miami), NRG Stadium (Houston) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo I (17 a 28 de junho): MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), BMO Field (Toronto) e BC Place (Vancouver)
Grupo J (16 a 27 de junho): Arrowhead Stadium (Kansas City), Levi's Stadium (San Francisco) e AT&T Stadium (Monterrey)
Grupo K (17 a 28 de junho): Akron (Guadalajara), NRG Stadium (Houston), Estádio Azteca (CDMX), Hard Rock Stadium (Miami) e Mercedes-Benz (Atlanta)
Grupo L (17 a 28 de junho): BMO Field (Toronto), AT&T Stadium (Monterrey), Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York) e Lincoln Financial Field (Filadélfia)
