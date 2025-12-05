menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores criam teoria para hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Fifa sorteou os grupos do torneio nesta sexta-feira (5)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
17:10
Torcida do Brasil
imagem cameraTorcida do Brasil criou teoria para acreditar no hexacampeonato (Foto: Jewel Samad/AFP)
A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos para a Copa do Mundo de 2026 e o Brasil caiu no C. Na chave inicial da Seleção Brasileira estão Marrocos, Haiti e Escócia. Diante do cenário, torcedores brasileiros criaram uma teoria para acreditarem no hexacampeonato.

➡️ Europeus reagem ao grupo da Seleção Brasileira na Copa: 'Definitivamente'

A motivação é simples e é baseada em coincidências recentes das últimas Copas. As duas últimas campeãs, França, em 2018, e Argentina, em 2022, iniciaram a trajetória da conquista na chave C do torneio.

Na Rússia, os franceses caíram na chave com Dinamarca, Peru e Austrália e se classificaram em primeiro lugar. Já no Catar, os argentinos ficaram com Polônia, México e Arábia Saudita, e também ficaram com a primeira colocação.

Em 2026, será o Brasil que estará no Grupo C. A coincidência recente com os últimos campeões do mundo fez os brasileiros irem à loucura nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

O sorteio da Copa do Mundo foi acompanhado por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa.

Assim ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
Assim ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mandel Ngan/AFP)

