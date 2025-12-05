Torcedores criam teoria para hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Fifa sorteou os grupos do torneio nesta sexta-feira (5)
A Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os grupos para a Copa do Mundo de 2026 e o Brasil caiu no C. Na chave inicial da Seleção Brasileira estão Marrocos, Haiti e Escócia. Diante do cenário, torcedores brasileiros criaram uma teoria para acreditarem no hexacampeonato.
A motivação é simples e é baseada em coincidências recentes das últimas Copas. As duas últimas campeãs, França, em 2018, e Argentina, em 2022, iniciaram a trajetória da conquista na chave C do torneio.
Na Rússia, os franceses caíram na chave com Dinamarca, Peru e Austrália e se classificaram em primeiro lugar. Já no Catar, os argentinos ficaram com Polônia, México e Arábia Saudita, e também ficaram com a primeira colocação.
Em 2026, será o Brasil que estará no Grupo C. A coincidência recente com os últimos campeões do mundo fez os brasileiros irem à loucura nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
O sorteio da Copa do Mundo foi acompanhado por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa.
