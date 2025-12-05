Galvão crava posição do Brasil no Grupo da Copa do Mundo e revela maior ameaça
Seleção Brasileira caiu no grupo C e conheceu seus adversários
O narrador Galvão Bueno acompanhou a trajetória da Seleção Brasileira nas últimas décadas. Agora no SBT, ele apontou qual será a posição do Brasil no grupo C da Copa do Mundo e revelou a maior ameaça para a Seleção.
Nesta sexta-feira (5), o Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo: Marrocos, Escócia e Haiti. Galvão Bueno analisou o grupo durante a transmissão do sorteio no SBT.
- O Brasil joga primeiro com Marrocos, depois com Haiti, depois com a Escócia. Dá para ir, dá para ser primeiro. Eu acho que a Escócia é capaz de ser pior que Marrocos, tirou a Dinamarca. O Brasil vai passar - disse Galvão.
Brasil e a Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil na Copa do Mundo.
Para seleções emergentes, o novo modelo da Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial. Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.
Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação. Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo, com cinco títulos.
