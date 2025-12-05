Júnior analisa adversários do Brasil na Copa do Mundo e alerta: 'Vai precisar'

O ex-jogador e comentarista Maestro Júnior analisou o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase do torneio, que será disputado no México, Estados Unidos e Canadá.

continua após a publicidade

Na transmissão da Globo, Maestro Júnior pediu atenção para o Brasil no grupo da Copa do Mundo. Para ele, o jogo contra a Escócia vai precisar de um olhar especial.

➡️Luis Roberto e Júnior discordam sobre grupo do Brasil na Copa do Mundo: 'Não temos'

➡️Reação de Carlo Ancelotti com adversário do Brasil na Copa viraliza: 'Diz tudo'

continua após a publicidade

- Se nós estamos preocupados com o Marrocos, eles também estão preocupados com a gente, até porque a gente tem uma margem de melhora muito maior, eles já atingiram o nível que poderiam atingir. A Escócia é uma escola de futebol bastante complicada, tem jogadores de Premier League, essa vai precisar ter atenção. E o jogo contra o Haiti é para fazer saldo de gols - disse Júnior sobre o grupo do Brasil na Copa do Mundo.

Maestro Júnior vai acompanhar o Brasil em mais uma Copa (Foto: Reprodução)

Brasil e a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo do Brasil na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para seleções emergentes, o novo modelo da Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial. Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação. Vale lembrar que o Brasil é o maior vencedor da Copa do Mundo, com cinco títulos.