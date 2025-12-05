Cafu chama atenção para situação do Brasil na Copa: 'Não tem que escolher'

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), pela Fifa, ficou definido que a equipe de Carlo Ancelotti irá enfrentar o Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Diante do cenário, o ex-jogador Cafu analisou os confrontos da primeira fase do Brasil.

Durante uma participação no programa "Seleção Sportv", o pentacampeão mundial afirmou que o Marrocos é o adversário mais difícil do grupo. Ele também destacou como positivo o fato do Brasil enfrentar determinada desafio logo na primeira rodada.

— É um grupo teoricamente bom para a Seleção Brasileira. O jogo contra o Marrocos será um teste muito difícil. Mas acredito que vamos passar tranquilamente nesta chave. E lembrando de 98, tem a lembrança da Escócia — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Será ótimo enfrentar o Marrocos logo na primeira rodada. Acho que uma seleção que quer ganhar uma Copa do Mundo não tem que escolher quando ou quem enfrentar. Acredito, que será deste confronto que vai sair os dois classificados desta chave. Falo isso sem desmerecer as outras duas equipes. Espero que o Brasil possa mostrar logo na primeira rodada a sua força — concluiu.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá