Cafu chama atenção para situação do Brasil na Copa: 'Não tem que escolher'
Fifa sorteou os grupos do torneio nesta sexta-feira (5)
A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), pela Fifa, ficou definido que a equipe de Carlo Ancelotti irá enfrentar o Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Diante do cenário, o ex-jogador Cafu analisou os confrontos da primeira fase do Brasil.
Durante uma participação no programa "Seleção Sportv", o pentacampeão mundial afirmou que o Marrocos é o adversário mais difícil do grupo. Ele também destacou como positivo o fato do Brasil enfrentar determinada desafio logo na primeira rodada.
— É um grupo teoricamente bom para a Seleção Brasileira. O jogo contra o Marrocos será um teste muito difícil. Mas acredito que vamos passar tranquilamente nesta chave. E lembrando de 98, tem a lembrança da Escócia — iniciou o ex-jogador, antes de completar.
— Será ótimo enfrentar o Marrocos logo na primeira rodada. Acho que uma seleção que quer ganhar uma Copa do Mundo não tem que escolher quando ou quem enfrentar. Acredito, que será deste confronto que vai sair os dois classificados desta chave. Falo isso sem desmerecer as outras duas equipes. Espero que o Brasil possa mostrar logo na primeira rodada a sua força — concluiu.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
