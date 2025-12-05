Terminado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já sabe os seus três primeiros adversários. O Brasil estreia contra o Marrocos, depois pega o Haiti e termina o grupo enfrentando a Escócia. Pode parecer um grupo fácil, mas não é. Na real, o grupo do Brasil na Copa é excelente.

Lembrando que essa é a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, divididas em 12 grupos. A parte de playoffs também é diferente: dezesseis avos de final, oitavas, quartas, semifinais, disputa do terceiro lugar e a grande final, que acontecerá dia 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford nos EUA.

A melhor seleção africana

O Marrocos do técnico Walid Regragui, além de ser o atual quarto colocado na última Copa, traz algumas renovações que fazem dele o time africano mais forte desse Mundial. Em 2023, Marrocos ganhou a Copa Africana de Nações Sub-23. Depois, em 2024, ganhou a inédita medalha de bronze nas Olimpíadas. E agora, recentemente, Marrocos foi Campeão do Mundo Sub-20.

Levando em conta que o jogo da estreia é sempre o mais difícil em uma Copa (por todo o nervosismo que envolve o primeiro jogo), enfrentar logo o time mais forte do grupo é interessante. Até porque se for para empatar ou perder, que seja com o adversário mais forte.

Os criadores do jogo bonito

Se hoje o futebol que nós brasileiros gostamos é aquele jogo associado, com passes e lances mais trabalhados, a culpa é dos escoceses. Foram eles que inventaram o jogo associativo que nós bebemos aqui e aprimoramos o modelo. E, apesar de hoje o futebol da Escócia não ser mais tão belo como nas suas origens, na cabeça dos escoceses, eles são isso ainda.

Cafu comemora gol da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Escócia na estreia na Copa do Mundo de 1998 (Foto: Reprodução)

Sem dúvidas será um jogo disputado e difícil, mas o Brasil é favorito contra a Escócia. E claro, Haiti é uma seleção fraca e vai olhar para o Brasil com admiração. Cabe a Ancelotti levar o jogo a sério e não permitir aquele espírito de "jogo ganho". Boa partida para golear, ganhar confiança e saldo de gols.

O grupo do Brasil na Copa é excelente. Estou muito entusiasmado. Claro, na sequência do Mundial a coisa começa a esquentar de verdade. É provável que enfrentemos o Japão na fase de 16 avos de final, Inglaterra nas quartas e Argentina nas semis. Para nossa sorte, caso Espanha, França e Alemanha terminem em primeiro em seus grupos, estarão do outro lado da tabela. Que venha o hexa!