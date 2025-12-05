Felipe Melo diz que seleção do grupo do Brasil na Copa irá 'fazer história'
Fifa sorteou a chave inicial do torneio nesta sexta-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
A Fifa sorteou os grupos para a Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), e o Brasil caiu na chave com Marrocos, Haiti e Escócia. Ao analisar o grupo da Seleção Brasileira, o ex-jogador Felipe Melo apontou que o time do país caribenho tem tudo para fazer história no torneio.
Brasil se apoia em França e Argentina para buscar título da Copa do Mundo; entenda
Copa do Mundo
Torcedores criam teoria para hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Fora de Campo
Galvão crava posição do Brasil no Grupo da Copa do Mundo e revela maior ameaça
Fora de Campo
➡️ Torcedores criam teoria para hexa do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Durante o programa Seleção Sportv, o atual comentarista destacou que o Haiti tem grandes possibilidades de ter um desempenho negativo histórico. Para ele, a equipe será presa fácil para os outros times da chave inicial.
— O Haiti tem tudo para fazer história. Mas pelo nado negativo. Porque se não abrir o olho vai tomar sapecada de todas as seleções do grupo. Pode ser que saia tomando bastante gol. Mas, em termos gerais, achei o grupo bem acessível para o Brasil — disse o ex-jogador.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
- Matéria
- Mais Notícias